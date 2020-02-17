Украинская певица Светлана Лобода, любит привлекать к себе внимание и эпатировать публику, что активно показывает на своих страницах в социальных сетях

Сама Лобода также часто выкладывает соблазнительные, а иногда откровенно странные фотографии и потому нередко нарывается на критику со стороны поклонников.

Тем не менее, Светлана является кумиром миллионов людей, которые восхищаются не только ее работами, но и ей самой, а также ее семьей, сообщает Politeka.

Звезда без усталости способна отработать множество концертов подряд, пересекая границы и преодолевая километры между городами и странами. Она собирает полные площадки и впечатляет зрелищным шоу и яркими костюмами.

Причем в жизни не забывает артистка также удивлять образами или неординарными выходками в собственных клипах.

Так, на неоновом кадре звезда анонсировала скорый выход клипа на песню "Новый Рим". Режиссером видео стал украинский клипмейкер Алан Бадоев, который также недавно работал с Ани Лорак. Похоже, клипы двух украинских певиц, проживающих в РФ, выйдут на перебой друг другу.

Ролик Светланы причем вызвал не меньший ажиотаж. На кадре Лобода лежит на спине, широко раздвинув ноги и открыв рот.

«Аааааа, не надо так пугать😂 Я уж подумала клип вышел🔥🤪», «Так опять сун , так не пойдёт , дайте дату 😂!», «Сомкните ножки, мадам 😁🔥», «Я подумала, а причём здесь краб😂, оказалось показалось😂», «Мы тааак ждём!!!!!🔥😤🤩🤩», «И снова это бесящее «Soon»», «Сегодня 😂😂😂😂», – пишут пользователь.

Несколько дней назад Светлану также раскритиковали за странный танец - артистка сделала высокий взмах ногой вперед, пытаясь то ли продемонстрировать шпагат в воздухе, то ли закинуть себе ногу за голову.

Однако, ничего не вышло и певица едва не упала. А сегодня, похоже, чтобы доказать, что она может вытворять акробатические трюки и с ее выступлением все хорошо, певица показала нечто подобное в разделе Стори. Разминалась Светлана, высоко задрав ногу над головой и положив ее на плече довостаточно высокому танцору, работающему в команде певицы.

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