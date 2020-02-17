"Не надо туда ехать"

Алла Пугачева настолько испугалась китайского коронавируса, что буквально умоляла Максима Галкина не уезжать на гастроли в Австралию и Новую Зеландию

Об этом сама примадонна российской сцены рассказала в передаче «Ты не поверишь!» на канале НТВ. Отвечая на вопрос журналистов о том, не было ли ей страшно перед поездкой мужа, Пугачева призналась, что не хотела его пускать. По ее словам, она буквально стояла на коленях, умоляя Галкина не уезжать.

«Я боялась. Я стояла на коленях, не пускала его: "Нет, не надо туда ехать», - вспоминает певица.

Впрочем, как известно, в конце концов ее муж все же отправился на гастроли. Остается неизвестным, как ему удалось уговорить супругу отпустить его в разгар опасной эпидемии.

Напомним, ранее мы писали о том, что Алла Пугачева сейчас не может воспользоваться услугами пластических хирургов по рекомендациям врачей. Как известно, примадонна Алла Пугачева не скрывает, что несколько раз делала пластические операции.

Но сейчас врачи категорически запретили певице прибегать к хирургическим вмешательствам из-за проблем с сердцем.

Алла Пугачева также приоткрыла тайну и рассказала, что решилась на подтяжки лица ради сохранения молодости.

«Пластику, конечно, делала. Но из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз. Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья — пластические хирурги. Они могут убрать кисту под местным наркозом», — откровенно призналась звезда в эфире ток-шоу на российском телеканале.

По словам Пугачевой, ей также привозят из Израиля специальные кремы и витамины, которые позволяют ей оставаться молодой.

«У меня и порода хорошая. Я смешиваю витамин Е с кремами. Он как сиропчик. Просто накладываю на лицо и шею», — добавила она.

Примадонна также рассказала, что активно следит за новинками в области пластической хирургии и не исключает, что в будущем еще обратиться за помощью к специалистам.

Напомним, Пугачева променяла Галкина на другого в День всех влюбленных.

Как сообщала Politeka, Галкин похвастался новыми талантами детей, кадры облетели сеть: «А где Пугачева?».

Также Politeka писала, что помолодевшая Пугачева легла под нож хирургов, всплыл опасный диагноз.