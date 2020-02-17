Алла Пугачева сейчас не может воспользоваться услугами пластических хирургов по рекомендациям врачей

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, примадонна Алла Пугачева не скрывает, что несколько раз делала пластические операции.

Но сейчас врачи категорически запретили певице прибегать к хирургическим вмешательствам из-за проблем с сердцем.

Алла Пугачева также приоткрыла тайну и рассказала, что решилась на подтяжки лица ради сохранения молодости.

«Пластику, конечно, делала. Но из-за проблем с сердцем врачи мне запретили общий наркоз. Я делала маленькие подтяжки и легкие операции. У меня кожа хорошая и хорошие друзья — пластические хирурги. Они могут убрать кисту под местным наркозом», — откровенно призналась звезда в эфире ток-шоу на российском телеканале.

По словам Пугачевой, ей также привозят из Израиля специальные кремы и витамины, которые позволяют ей оставаться молодой.

«У меня и порода хорошая. Я смешиваю витамин Е с кремами. Он как сиропчик. Просто накладываю на лицо и шею», — добавила она.

Примадонна также рассказала, что активно следит за новинками в области пластической хирургии и не исключает, что в будущем еще обратиться за помощью к специалистам.

«Сейчас не надо, а потом надо. Я все должна знать. Я читаю Instagram, что другие делают. Люди колют какие-то стволовые клетки, не боятся ведь», — заявила Пугачева в эфире.

Подруга примадонны Лайма Вайкуле посоветовала Пугачевой обратиться в одну частную клинику, которая находится в Соединенных Штатах.

«Лайма — смелая женщина, она на все пойдет, а я не могу. Мы часто с ней говорим об этом. Она считает, что только в Америке надо все делать», — подчеркнула звезда.

Подытоживая, российская примадона заявила, что она давно перестала ходить к врачам, поскольку чувствует себя отлично.

«Врачи меня ругают, что я к ним не заглядываю. А что мне к ним ходить? У меня есть врачи, которые занимаются моим сердцем, они периодически заставляют меня к ним ходить», — резюмировала Пугачева в эфире ток-шоу.

Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева может поплатиться за испорченные карьеры. Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал российским СМИ, что Алла Пугачева может стать жертвой травли при условии, если другие представители шоу-бизнеса начнут говорить.

По его словам, Муромов - не первый певец, который признался, что его карьера закончилась благодаря стараниям Аллы Пугачевой. Ранее на Примадонну жаловались и другие звезды, которые без всяких причин внезапно ушли с большой сцены.

Эксперт из РФ также утверждает, что вся эта история вполне может привести к своеобразному «Пугачева-гейту», если и другие артисты вспомнят о своих обидах. Он подчеркнул, что нужны свидетели, которые докажут, что Примадонна действительно устраняла людей со сцены.

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