Юморист Максим Галкин удивил кадрами с повзрослевшими Лизой и Гарри на отдыхе
Видео Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На ролике, который юморист залил в сториз, видно, что 6-летние двойняшки учатся кататься на горных лыжах. Дети впервые оказались на горном склоне.
Максим показал, как детям проводят инструктаж, а потом учат их поворачивать во время езды.
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«Впервые на склоне, но чувствуют себя уверенно. Молодцы», - прокомментировал видео артист.
У поклонников артиста возник только один вопрос «А где же Алла?». Судя по всему, Алла Пугачева не поехала отдыхать с семьей, ведь они запланировали довольно активный отдых. Отметим, что у детей звездной пары действительно очень хорошо получается кататься на лыжах. По видео видно, что они сосредоточено слушают инструктора и повторяют за ним все движения.
Ранее мы писали, что Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза и Гарри устраивают показ мод. Они распаковали подарки от известного бренда и стали примерять наряды. Дети красовались на камеру, а Галкин за кадром рассказывал, что вещи фирменные, красивые, качественные и проговорился о скидке для всех желающих. И сам заработал, и деток "подключил", рассуждают поклонники артиста.
Отметим, что дети Галкина и Пугачевой с самого рождения находятся на виду. Максим Галкин очень любит делиться их достижениями в соцсетях. Тем более, что есть чем делиться – дети звездной пары очень талантливы. Они любят петь, танцевать, показывать импровизированные представления. У Лизы и Гарри хорошо поставлена речь. Артистизма им тоже хватает. Похоже, из детей растут будущие звезды.
Напомним, что Алла Пугачева променяла Галкина на другого в День всех влюбленных: "она призналась, что...".
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