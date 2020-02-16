Артист не жалеет денег и времени на детей

Юморист Максим Галкин удивил кадрами с повзрослевшими Лизой и Гарри на отдыхе

Видео Галкин опубликовал на своей странице в Инстаграм, передает Politeka. На ролике, который юморист залил в сториз, видно, что 6-летние двойняшки учатся кататься на горных лыжах. Дети впервые оказались на горном склоне.

Максим показал, как детям проводят инструктаж, а потом учат их поворачивать во время езды.

«Впервые на склоне, но чувствуют себя уверенно. Молодцы», - прокомментировал видео артист.

У поклонников артиста возник только один вопрос «А где же Алла?». Судя по всему, Алла Пугачева не поехала отдыхать с семьей, ведь они запланировали довольно активный отдых. Отметим, что у детей звездной пары действительно очень хорошо получается кататься на лыжах. По видео видно, что они сосредоточено слушают инструктора и повторяют за ним все движения.

Ранее мы писали, что Максим Галкин опубликовал видео, на котором Лиза и Гарри устраивают показ мод. Они распаковали подарки от известного бренда и стали примерять наряды. Дети красовались на камеру, а Галкин за кадром рассказывал, что вещи фирменные, красивые, качественные и проговорился о скидке для всех желающих. И сам заработал, и деток "подключил", рассуждают поклонники артиста.

Отметим, что дети Галкина и Пугачевой с самого рождения находятся на виду. Максим Галкин очень любит делиться их достижениями в соцсетях. Тем более, что есть чем делиться – дети звездной пары очень талантливы. Они любят петь, танцевать, показывать импровизированные представления. У Лизы и Гарри хорошо поставлена речь. Артистизма им тоже хватает. Похоже, из детей растут будущие звезды.

Напомним, что Алла Пугачева променяла Галкина на другого в День всех влюбленных: "она призналась, что...".

Как сообщала Politeka, Максим Галкин показал подросших двойнят Пугачевой: "Гарри скоро будет...".

Также Politeka писала, что Максим Галкин ошарашил новыми кадрами с маленькой дочерью Лизой: «Пока Алла спит...».