Примадонна Алла Пугачева призналась, как в их семье проходит День всех влюбленных

Об этом певица рассказала в комментарии журналистам, передает Womanhit.

Она призналась, что 14 февраля для них с Максимом Галкиным не столь важная дата.

Это связано с нем, что в их семье принято каждый день дарить друг другу любовь, и не зацикливаться на одном празднике.

А сам День всех влюбленных у нее ассоциируется с известным модельером Валентином Юдашкиным, у которого совсем недавно диагностировали онкологическое заболевание.

"У меня День святого Валентина ассоциируется сразу с Валентином Юдашкиным. Хочется сказать сразу: пойдем, погуляем, Валентин – это твой день!", – рассказала Алла Пугачева.

Примадонна, общаясь с журналистами, добавила, что сейчас ее практически не удивить, поскольку за свою длинную жизнь она многое увидела: и предательство, и цинизм, и комизм ситуации.

Ранее мы сообщали, что Алла Пугачева может поплатиться за испорченные карьеры. Эксперт Комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал российским СМИ, что Алла Пугачева может стать жертвой травли, если другие артисты, чья карьера пострадала из-за Примадонны, заговорят.

По его словам, Муромов - не первый певец, который признался, что его карьера закончилась благодаря стараниям Аллы Пугачевой. Ранее на Примадонну жаловались и другие звезды, пропавшие со сцены.

Российский эксперт при Общественной палате считает, что вся эта история вполне может привести к своеобразному «Пугачева-гейту», если и другие артисты вспомнят о своих обидах. Он подчеркнул, что нужны свидетели, которые докажут, что Примадонна действительно устраняла людей со сцены.

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