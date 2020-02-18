Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями

Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала серию новых фото, пишет Politeka.

Недавно знаменитость похвасталась долгожданным отдыхом в Абу-Даби, куда отправилась фактически сразу после снежного Буковеля.

После артистка удивила снимком, заявив тем самым, что вернулась домой, в Киев из солнечных Эмиратов. По завершению отдыха телеведущая успела сняться в необычной и стильной фотосессии, устроить переполох своим клипом и песней, а также приятно удивить новыми образами на отдыхе с подругой.

В этот раз в изящном костюме певица появилась вместе с близкой подругой и похвасталась стройной фигурой в лифте.

Также в пятницу ведущая представила пикатное фото, появившись перед поклонниками в одном комбинезоне, едва прикрывающем ее достоинство. Однако, чтобы подогреть интригу, Леся решила дополнить кадр другим образом, для сравнения.

На следующем фото, опубликованном в понедельник, звезда показала себя в обычном образе, без макияжа и кучей пакетов в руке, а чтобы пример двух нарядов был более показательным, Никитюк показала коллаж из снимков в Инстаграм несколько часов назад.

Напомним, Никитюк без штанов потрясла своим главным достоинством на камеру.

Как сообщала Politeka, Никитюк показала, как проводит вечер в пикантном виде: "Я всем сочувствую...".

Также Politeka писала, что Никитюк удивила видом, засветившись в ресторане: "Скучаю по..."