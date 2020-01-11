Популярная украинская исполнительница Леся Никитюк решила показать сочные формы в зажигательном танце перед зеркалом
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на TikTok исполнительницы.
«Обычное переодевание на тренировку», - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Никитюк позирует сначала в штанах и курточке, потом в одной футболке, а после этого – в облегающем оранжевом наряде. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.
«Очень красивая», «наша красавица», «вот это формы», «Леська – огонь», «вот это Леська могет», - пишут они.
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Как сообщалось ранее, Леся Никитюк продолжает удивлять поклонников яркими, а иногда и весьма смелыми фото и видео, которые публикует на своей странице в Инстаграм, а также интриговать интересными замечаниями
Знаменитая украинская телеведущая, которая активно ведет профиль в социальной сети Инстаграм показала на видео и фото, как развлекалась на отдыхе.
Яркими фото звезда делится с поклонниками довольно часто и этот раз не стал исключением.
В этот раз счастливая Леся похвасталась результатом ремонта в собственной квартире. По словам Никитюк, она очень долго ждала этого момента и теперь с радостью может представить итоговый вариант завершенных работ. Сама Никитюк позировала в кроссовках, носках под цвет обуви, алой кофте и черных велосипедках.
«#ремонт Если у кого ремонт еще продолжается .. я вам сочувствую😆 У меня наконец-то закончился! Он забрал много сил и грошей😩Але есть моменты которые радуют меня и моих родителей!», – написала звезда под новым постом.
Поклонники не остались также равнодушны и ответили на новый пост звезды.
@lesialesichka
Обычное переодевание на тренеровку🙃♬ 오리지널 사운드 - Miso_Ara
Напомним, Никитюк устроила перед девушками горячие танцы.
Как сообщала Politeka, Никитюк похвасталась аппетитными формами: «позавидует даже Кардашьян».
Также Politeka писала, что Никитюк поразила ярким видео с молоденьким жеребцом