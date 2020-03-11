Знаменитая болгарская ясновидящая Ванга предвидела опаснейшую болезнь, оставив предупреждение для человечества

Слепая ясновидящая знала, что в мире вспыхнет опасная болезнь, поэтому оставила для людей инструкцию.

Личный переводчик женщины Петр Стоянов в программе "На самом деле" заявил, что слепая Ванга, которая умерла в 1996 году, оставила предвидение по поводу коронавируса и его влияния в мире.

"Она говорила, что к этим двойкам будет вспышка старой болезни, которая принесет большую опасность для всего человечества. Может быть, это болезнь, которую человечество уже победило, вернется. Это должно быть где-то на Юге. Мы не знаем точно, где" , - процетировал он слова Ванги.

В то же самое время, журналист Сергей Косторной, который лично был знаком с Вангой, и "дружил" с ней, подтвердил слова Стоянова. Журналист утверждает, что такое пророчество действительно имело место, и по описанию провидицы подходит.

По его словам Ванга предупреждала, что в год пяти двоек должно произойти катастрофическое событие, которое встряхнет человечество. Также он отметил, что ясновидящая говорила, что в мире появится страшный вирус, который заберет миллионы жизней, но, когда же появится лекарство ей было неизвестно.

"Я сейчас в шоке. Мы с вами 26 декабря беседовали на эфире, а через месяц имеем сбывшееся предсказание... По мнению Ванги, это чума, которая уже была и выкосила миллионы людей, охватив весь мир. Это будет модификация чумы", - отметил журналист во время эфира.

Как Politeka писала, пророчества Ванги сбываются одно за другим, будущее мира предрешено: что грядет в 2020 году.

Также Politeka сообщала, что РФ ждут тяжелые времена в 2020 году, Мессинг оставил предупреждение.







