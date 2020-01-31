109 років тому, 31 січня, народилася одна з найвідоміших провісниць в історії Ванга, пише Politeka.net

Навіть через 23 роки після смерті Вангы суперечки щодо її дару не припиняються. Прихильники вважають Вангу найбільшою провісницею, в той час як і чимало скептиків.

Незважаючи на слова скептиків, раніше жінці вдалося передбачити безліч знакових подій, включаючи теракт 11 вересня 2001 і аварію підводного човна "Курськ".

Ванга народилася на початку 20 століття, 31 січня 1911 року. Найбільш значуща подія в її житті сталася, коли дівчинці тільки виповнилося 12 років, коли під час урагану вона втратила зір, проте отримала дар.

Про здібності Ванги почали говорити в 40-і роки. У розпал Другої світової жінка пророкувала місцезнаходження зниклих на війні людей. Також сучасники стверджували, що Ванга може досить точно діагностувати хвороби.

Чутки про здібності Ванги докотилися навіть до болгарського царя Бориса ІІІ, якому Ванга нібито вказала дату його смерті. Після війни інтерес політиків до Ванги не вщухав і до неї в гості наведывалось вища партійної керівництво Болграии і СРСР.

"В кінці століття, в серпні 1999 або 2000 року, Курськ піде під воду, і весь світ буде оплакувати його", - говорила Ванга. Тоді нікому в голову не могло прийти, що це не місто Курск, а підводний човен.

До найбільш спірним пророцтва Ванги можна віднести інформацію про відвідування Землі прибульцями з планети Вамфим. Провісниця вважала, що через 200 років відбудеться зустріч людей з цією цивілізацією.

"Світ переживе багато катаклізмів, сильних потрясінь. Зміниться сама свідомість людей. Настануть важкі часи. Люди розділяться за ознакою віри...", – ці слова прихильники також приписують Вангу.

Одним з найбільш "провальних" пророцтв Ванги скептики вважають дату початку Третьої світової війни в листопаді 2010 року. Втім, близькі до неї люди стверджують, що нічого подібного провидиця не говорила.