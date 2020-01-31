109 років тому, 31 січня, народилася одна з найвідоміших провісниць в історії Ванга, пише Politeka.net
Навіть через 23 роки після смерті Вангы суперечки щодо її дару не припиняються. Прихильники вважають Вангу найбільшою провісницею, в той час як і чимало скептиків.
Незважаючи на слова скептиків, раніше жінці вдалося передбачити безліч знакових подій, включаючи теракт 11 вересня 2001 і аварію підводного човна "Курськ".
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Ванга народилася на початку 20 століття, 31 січня 1911 року. Найбільш значуща подія в її житті сталася, коли дівчинці тільки виповнилося 12 років, коли під час урагану вона втратила зір, проте отримала дар.
Про здібності Ванги почали говорити в 40-і роки. У розпал Другої світової жінка пророкувала місцезнаходження зниклих на війні людей. Також сучасники стверджували, що Ванга може досить точно діагностувати хвороби.
Чутки про здібності Ванги докотилися навіть до болгарського царя Бориса ІІІ, якому Ванга нібито вказала дату його смерті. Після війни інтерес політиків до Ванги не вщухав і до неї в гості наведывалось вища партійної керівництво Болграии і СРСР.
"В кінці століття, в серпні 1999 або 2000 року, Курськ піде під воду, і весь світ буде оплакувати його", - говорила Ванга. Тоді нікому в голову не могло прийти, що це не місто Курск, а підводний човен.
До найбільш спірним пророцтва Ванги можна віднести інформацію про відвідування Землі прибульцями з планети Вамфим. Провісниця вважала, що через 200 років відбудеться зустріч людей з цією цивілізацією.
"Світ переживе багато катаклізмів, сильних потрясінь. Зміниться сама свідомість людей. Настануть важкі часи. Люди розділяться за ознакою віри...", – ці слова прихильники також приписують Вангу.
Одним з найбільш "провальних" пророцтв Ванги скептики вважають дату початку Третьої світової війни в листопаді 2010 року. Втім, близькі до неї люди стверджують, що нічого подібного провидиця не говорила.
"2010 рік. Початок Світової війни. Війна почнеться в листопаді 2010 року і закінчиться в жовтні 2014 року. Почнеться як звичайна, потім буде застосовано спочатку ядерна, а потім і хімічна зброя. 2011 рік. В результаті випадання радіоактивних осадів в Північній півкулі не залишиться ні тварин, ні рослинності", - нібито говорила Ванга.
Жахливе пророцтво повинно було заврешиться в 2014 році, коли Європа виявиться безлюдною.
Слід зазначити пророцтва Ванги на 2020 рік. Цей рік вона називала доленосним для людства. Дослідники вважають, що по прогнозам провидиці за 2020 рік відноситься пророцтво, пов'язане з міжнародною фінансовою системою. Ванга вважала, що має відбутися знецінення грошей, вони просто стануть не потрібні.
Може мова йшла про фінансову кризу, коли впаде значимість світової валюти.
До ще одного пророцтва Ванги на 2020 рік приписують і її пророкування про появу джерела енергії, який зможе затьмарити навіть енергію Сонця.
Як Politeka писала, пророцтва Ванги збуваються одне за іншим, майбутнє світу вирішене: що гряде в 2020 році.
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