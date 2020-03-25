Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет человечество в 2020 году и как справиться с пандемией коронавируса
По словах астролога, шесть лунных затмений в этом году свидетельствуют о том, что человечество ждет большое количество проблем.
Следующее затмение произойдет 5 июня, и к этому моменту ожидается стабилизация ситуации, но уже после этого будут проявлены негативные последствия пандемии, которые затронут прежде всего финансовую обстановку.
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Известный астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: «Мы знаем, что…»
Кроме того, астролог уверена, что ситуация в мире нормализуется не ранее 2021 года или даже позднее.
А вот астролог Павел Глоба уверен, что некоторым знакам Зодиака удастся избежать заражения коронавирусом.
По его словам, некий иммунитет получат Раки, Стрельцы и Козероги.
Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.
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