Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет человечество в 2020 году и как справиться с пандемией коронавируса

По ее словам, уже многие пророки и астрологи предвидели пандемию в этом году. Но ввиду того, что астрология и медицина не всегда пересекаются, предсказать именно COVID 19 было сложно.

По словах астролога, шесть лунных затмений в этом году свидетельствуют о том, что человечество ждет большое количество проблем.

Но несмотря на критическую ситуацию в мире из-за коронавируса она рекомендует начать мыслить позитивно и не унывать, при этом придерживаясь всех правил для предотвращения распространения вируса. Володина отметила, что затмения подразумевают собой неожиданные перемены. Ситуацию с коронавирусом она называет следствием затмения, которое произошло 10 января.

Следующее затмение произойдет 5 июня, и к этому моменту ожидается стабилизация ситуации, но уже после этого будут проявлены негативные последствия пандемии, которые затронут прежде всего финансовую обстановку.

Кроме того, астролог уверена, что ситуация в мире нормализуется не ранее 2021 года или даже позднее.

А вот астролог Павел Глоба уверен, что некоторым знакам Зодиака удастся избежать заражения коронавирусом.

По его словам, некий иммунитет получат Раки, Стрельцы и Козероги.

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