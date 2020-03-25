Астролог Василиса Володина рассказала, что ждет человечество в 2020 году и как справиться с пандемией коронавируса

По ее словам, уже многие пророки и астрологи предвидели пандемию в этом году. Но ввиду того, что астрология и медицина не всегда пересекаются, предсказать именно  COVID 19 было сложно.

По словах астролога, шесть лунных затмений в этом году свидетельствуют о том, что человечество ждет большое количество проблем.

Но несмотря на критическую ситуацию в мире из-за коронавируса она рекомендует начать мыслить позитивно и не унывать, при этом придерживаясь всех правил для предотвращения распространения вируса.

Володина отметила, что затмения подразумевают собой неожиданные перемены. Ситуацию с коронавирусом она называет следствием затмения, которое произошло 10 января. 

Следующее затмение произойдет 5 июня, и к этому моменту ожидается стабилизация ситуации, но уже после этого будут проявлены негативные последствия пандемии, которые затронут прежде всего финансовую обстановку.

Популярные статьи сейчас

Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет

Археологи нашли древнюю военную базу, детали поражают: "Более 1000 лет назад..."

В Одессе женщин застукали за странным занятием в лесу: кадры происходящего

Известный астролог рассказал, когда закончится пандемия коронавируса: «Мы знаем, что…»
Показать еще

Кроме того, астролог уверена, что ситуация в мире нормализуется не ранее 2021 года или даже позднее.

А вот астролог Павел Глоба уверен, что некоторым знакам Зодиака удастся избежать заражения коронавирусом.

По его словам, некий иммунитет получат Раки, Стрельцы и Козероги.

Напомним, ученые рассказали когда закончится пандемия коронавируса: «страдать придется долго», подробности.

Как сообщала Politeka, украинцев будут жестко наказывать за нарушение карантина: "штрафы до 170 тысяч или тюрьма".

Также Politeka писала, что карантин максимально ужесточают с 18 марта: что делать украинцам, инструкция от Зеленского.