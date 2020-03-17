Глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на 2 года

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли. После этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой иммунитета, сообщает Deutsche Welle.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь волнами, заявил глава Института Роберта Коха (Robert-Koch-Institut, RKI, одно из центральных научно-исследовательских учреждений Германии, подчинен Минздраву страны) Лотар Вилер.

По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеет COVID-19 и приобретет к ней иммунитет.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли, но, каким окажется в конце концов уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters.

Вилер также не исключил, что на весь срок пандемии сохранятся и те ограничения, которые в последнее время вводят различные страны, в том числе и Германия.

Отметим, по всему миру количество заражений коронавирусом достигло 179 334 случаев. Об этом свидетельствуют данные South China Morning Post.

Так, согласно данным, за сутки коронавирусом заразились 11 942 человека, всего 179 334. Скончались 7 121 человек (618 за сутки).

В Китае количество заражений увеличилось незначительно - 21 случай за сутки (всего 80 881), погибли 3 226 человек.

В Италии 27 980 случаев заражения (3 233 за сутки) и 2 157 погибших (348 за сутки).

Также в десятку стран с наибольшим количеством зарегистрированных случаев коронавируса также попали другие европейские страны:

Испания (9 942 случая),

Франция (6 633),

Германия (6 012),

Швейцария (1 680),

Великобритания (1 543).

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