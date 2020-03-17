Украинцы теперь должны соблюдать карантинный режим из-за коронавируса, если не хотят получить штраф или лишение свободы

Депутаты приняли закон, по которому несоблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемических правил и норм, которые прописаны в законе "О защите населения от инфекционных болезней" и другими актами, а также нарушение карантина, будет влечь за собой штрафы. Об этом пишет Politeka.

Граждане Украины могут заплатить от 17 тысяч гривен до 34 тысяч гривен. А должностные лица от 34 тысяч гривен, до 170 тысяч гривен.

Наказания за нарушение норм по предотвращению карантина также есть. Штраф от 17 до 51 тысячи гривен или может быть арест на срок до шести месяцев, ограничение свободы до трех лет или лишение свободы до трех лет.

Если действия человека стали причиной гибели людей или привели к другим тяжким последствиям, то наказание может увеличиться до 8 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали,. что глава Института Коха предсказал продление пандемии коронавируса на 2 года.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли. После этого можно будет надеяться на прекращение пандемии в связи с выработкой иммунитета, сообщает Deutsche Welle.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 может затянуться на два года, распространяясь волнами, заявил глава Института Роберта Коха.

По словам Вилера, продолжительность пандемии будет зависеть от скорости разработки вакцины, а также от того, как много людей переболеет COVID-19 и приобретет к ней иммунитет.

По оценке главы RKI, в конечном итоге переболеть COVID-19 может 60–70% населения Земли, но, каким окажется в конце концов уровень смертности, сказать пока нельзя, отмечает Reuters.

Напомним, больные коронавирусом исчезают из больниц, детали тревожного ЧП в Москве

Также Politeka писала, что банда вооруженных грабителей украла 100 тысяч медицинских масок

А еще Politeka сообщала, что брошенные украинцы молят о помощи, третьи сутки в автобусе



