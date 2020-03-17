Президент Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам, которые остались за границей во время эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу гаранта.

Так, если вдруг вы пребываете за границей, вам нужно сделать две вещи.

«Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ вот по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/#/  . Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе« Комментарий к путешествию». Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой», - говорится в сообщении.

Дорогі українці, якщо ви зараз перебуваєте за кордоном і у вас немає змоги повернутися додому, дійте так: 1. Зареєструйтесь у системі ДРУГ ось за цим посиланням: https://friend.mfa.gov.ua/#/ Там повідомте МЗС про країну, де ви перебуваєте, й надайте якомога більше інформації про суть проблеми в розділі «Коментар до подорожі». Це дуже допоможе нашим дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому. 2. Якщо вам не вдалося зареєструватись, зверніться до українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. Це можна зробити електронною поштою або за телефоном гарячої лінії. Всі контакти ви знайдете на офіційних сторінках відповідних установ або на сайті МЗС: http://bit.ly/2WkUZab І ще напрочуд важлива інформація. Нами сформовано так звані хабові точки. Потрапивши туди, ви зможете дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами. Це такі міста: Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація буде на офіційному сайті МЗС: https://mfa.gov.ua/ Крім того, хочу поділитися низкою важливих посилань. • Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину: http://www.customs.gov.ua/?p=533 Канали комунікації Міністерства охорони здоров’я: • Сайт: http://moz.gov.ua/ • Сторінки у Facebook: www.fb.com/moz.ukr та https://www.facebook.com/moz.ukr/ • Twitter: https://twitter.com/MoH_Ukraine • YouTube-канал: http://bit.ly/39ZKKfo • Офіційні Telegram-канали: @mozofficial та Коронавірус_інфо – @COVID19_Ukraine • Відповіді на основні запитання про COVID-19: http://covid19.com.ua • Instagram: @yemets.moz

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Gepostet von Володимир Зеленський am Dienstag, 17. März 2020

Если же у вас не получается зарегистрироваться – звоните в украинское посольство или консульство. Также это можно сделать при помощи электронной почты.

Кроме того, Зеленский также призвал украинцев верить только официальной информации, и не обращать внимание на фейки. Также он порекомендовал на карантине почитать «Музей брошенных секретов» Оксаны Забужко, роман Чака Паланика «Выживший», а также просмотреть картину «Один плюс один».

Ранее мы писали, что из-за коронавируса Украина, как и многие страны, закрывает границы - тысячи людей застряли на пунктах пропуска и не могут попасть домой вот уже которые сутки.

В связи со сложившейся ситуацией Украина просит Польшу разрешить украинцам пересекать границу пешком. Как известно, ранее Польша ограничила действие пунктов пропуска на своих границах, пишет глава МИДа Дмитрия Кулебы:

Так на брифинге в понедельник, 16 марта министр подтвердил информацию о том, что на границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска, он также отметил, что решение о закрытии пункта пропуска Шегини-Медыка власти, цитируем, приняли «с грустью»:

«И потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет».

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Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

Также Politeka писала, что визы больше не выдают, КПП перекрыты: что происходит, подробности.