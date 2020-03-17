Президент Владимир Зеленский срочно обратился к украинцам, которые остались за границей во время эпидемии коронавируса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу гаранта.

Так, если вдруг вы пребываете за границей, вам нужно сделать две вещи.

«Зарегистрируйтесь в системе ДРУГ вот по этой ссылке: https://friend.mfa.gov.ua/#/ . Там сообщите МИД о стране, где вы находитесь, и предоставьте как можно больше информации о сути проблемы в разделе« Комментарий к путешествию». Это очень поможет нашим дипломатам и упростит формирование списков граждан, которые должны срочно вернуться домой», - говорится в сообщении.

Если же у вас не получается зарегистрироваться – звоните в украинское посольство или консульство. Также это можно сделать при помощи электронной почты.

Кроме того, Зеленский также призвал украинцев верить только официальной информации, и не обращать внимание на фейки. Также он порекомендовал на карантине почитать «Музей брошенных секретов» Оксаны Забужко, роман Чака Паланика «Выживший», а также просмотреть картину «Один плюс один».

Ранее мы писали, что из-за коронавируса Украина, как и многие страны, закрывает границы - тысячи людей застряли на пунктах пропуска и не могут попасть домой вот уже которые сутки.

В связи со сложившейся ситуацией Украина просит Польшу разрешить украинцам пересекать границу пешком. Как известно, ранее Польша ограничила действие пунктов пропуска на своих границах, пишет глава МИДа Дмитрия Кулебы:

Так на брифинге в понедельник, 16 марта министр подтвердил информацию о том, что на границе с Украиной работают три автомобильных пункта пропуска, он также отметил, что решение о закрытии пункта пропуска Шегини-Медыка власти, цитируем, приняли «с грустью»:

«И потому что, учитывая экономические возможности многих людей, многим было бы гораздо легче пешком пересечь границу. Мы ведем диалог с нашими польскими партнерами, чтобы этот переход все-таки открыть. Но ответа пока нет».

Напомним, украинцев бросили в автобусах на границе без еды и лекарств, кадры: "помочь не могут".

Как сообщала Politeka, люди попали в ловушку на границе из-за карантина, фото : "уже целые сутки...".

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