Астрономы из коллаборации MOBSTER открыли редкую магнитную звезду, которая в разы больше Солнца

Это уникальное открытие, так как на данный момент известно лишь об 11 магнитных звездах О-типа и менее ста магнитных звезд раннего B-типа. Ученым из Делавэрского университета во главе с Александром Давид-Ураза удалось обнаружить новую магнитную звезду В-типа. Ее обозначили, как HD 38170.

Ключевой особенностью таких звезд является отсутствие взаимосвязи между между параметрами небесного светила и его магнитными свойствами. В отличие от маломассивных звезд, магнитные массивные звезды имеют простые магнитные поля, характеризующиеся большой напряженностью и стабильностью на протяжении десятков лет. Ученые до сих пор ведут споры по поводу механизма формирования этих магнитных полей и их эволюции.

Как стало известно, редкой магнитной звезде 394 миллиона лет. Ее радиус составляет около 3,3 радиусов нашего Солнца, а масса – почти в три раза больше его. Вокруг своей оси эта звезда обращается примерно 1,38 земных дня.

Обнаружить небесное светило удалось при помощи космического телескопа TESS, который нацелен на поиск экзопланет. Более подробную информацию о светили ученые будут готовы озвучить после дополнительных исследований.

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