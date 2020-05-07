Астрономы из коллаборации MOBSTER открыли редкую магнитную звезду, которая в разы больше Солнца
Это уникальное открытие, так как на данный момент известно лишь об 11 магнитных звездах О-типа и менее ста магнитных звезд раннего B-типа. Ученым из Делавэрского университета во главе с Александром Давид-Ураза удалось обнаружить новую магнитную звезду В-типа. Ее обозначили, как HD 38170.
Ключевой особенностью таких звезд является отсутствие взаимосвязи между между параметрами небесного светила и его магнитными свойствами. В отличие от маломассивных звезд, магнитные массивные звезды имеют простые магнитные поля, характеризующиеся большой напряженностью и стабильностью на протяжении десятков лет. Ученые до сих пор ведут споры по поводу механизма формирования этих магнитных полей и их эволюции.
Как стало известно, редкой магнитной звезде 394 миллиона лет. Ее радиус составляет около 3,3 радиусов нашего Солнца, а масса – почти в три раза больше его. Вокруг своей оси эта звезда обращается примерно 1,38 земных дня.
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Обнаружить небесное светило удалось при помощи космического телескопа TESS, который нацелен на поиск экзопланет. Более подробную информацию о светили ученые будут готовы озвучить после дополнительных исследований.
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