Украинцы столкнутся с весьма неблагоприятным периодом в мае

Такой прогноз озвучил астролог Влад Росс, передает Главред.

По его словам, в первые девять дней мая очень велика опасность измен и обманов.

С 1 по 9 мая украинцы рискуют увлечься иллюзорными финансовыми планами, из-за которых потеряют деньги.

Более того, в эти дни обманы и измены возможны из-за того, что будет сохраняться напряженный аспект планеты любви и брака Венеры – она будет в квадрате к Нептуну.

Влад Росс утвержджает, что 5 мая будет относительно благоприятный день.

"…Редко бывает, что Меркурий в сердце Солнца, а вот 5 мая он будет именно в таком положении. Потому в этот день возможны удачные и плодотворные деловые встречи, причем в какой-то неформальной обстановке... В этот день все пройдет прекрасно", - резюмировал специалист в общении с журналистами.

Ранее мы рассказывали о том, что Украину накрывало редкое небесное явление. Как известно, украинцы могли стать свидетелями метеоритного дождя Лириды, который находился в активной фазе в конце апреля.

По словам экспертов, звездопад Лириды, который был в разгаре, характерный едва ли не самыми крупными вспышками в небе, и едва ли не самым длинным следом, после сгоревших в атмосфере метеоритов.

Первый пик звездопада пришелся на ночь с 21 на 22 апреля, второй - с 22 на 23 апреля.

Астрологи же призывают с пользой использовать эти уникальные события и не забыть загадать желание, поскольку звездопады могут провоцировать положительные перемены.

Напомним, что стало известно, как на самом деле влияют магнитные бури на здоровье.

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