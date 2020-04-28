Потенциально опасный астероид 52768 (OR2 1998) приблизится к Земле на минимальное расстояние

Как передает Politeka.net, эту информацию подтвердили ученые NASA.

По данным специалистов, опасный астероид 52768 пронесется мимо Земли уже завтра, 29 апреля в 12:56 по Киеву. Космический объект пройдет мимо нашей планеты на расстоянии примерно 6 млн км.

Как подсчитали ученые NASA, скорость астероида составляет около 8,7 км в секунду (31 320 км/ч), а его размеры - от 1,5 до 4,1 км в диаметре/

Астероид, который астрономы обнаружили еще в 1998 году, был классифицирован как "потенциально опасный".

Известно, что космическое тело один оборот вокруг Солнца он совершает за 1345 земных дней или 3,68 земного года, максимально удаляясь от него на 561 млн км и приближаясь на 152 млн км.

В следующий раз астероид пронесется мимо нашей планете 16 апреля 2079 года, и самое интересное, что расстояние между ним и нашей планетой составит всего 1,77 млн км, что примерно в 4,6 раза больше среднего расстояния от Земли до Луны.

Ближе всего к Земле астероид окажется 29 апреля, в 09:56 по Гринвичу (11:56 по Киеву). За космическим телом можно будет наблюдать через простые телескопы.

В при условии, если астероид 52768 (OR2 1998) рухнет на Землю, то произойдет глобальный катаклизм. Предварительные расчеты ученых показали, что может образоваться кратер диаметром в 10 км. Все живые организмы на расстоянии сотен километров погибнут.

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