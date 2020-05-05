Стало известно, что украинцы могут ожидать от уникального полнолуния

Об этом пишет Politeka.net.

Как утверждают специалисты, редкое суперлуние украинцы увидят уже 7 мая в 13:46.

Это уникальное событие еще называют "цветочной Луной". В этот момент расстояние между Землей и ее спутником сведется к минимуму, и Солнце осветит Луну своими лучами.

Сама же Луна взойдет в небе в 20:30, с этого момента украинцы смогут отчетливо ее увидеть.

Стоит отметить, что название "цветочная Луна" берет свое начало из Древней Индии, поскольку там в это время расцветали первые весенние цветы.

Астрологи предупреждают украинцев, что 7 мая можно загадать желание, которое обязательно сбудется. Для этого нужно выйти на улицу, посмотреть на редкое явление и представить, как оно сбывается в самых ярких красках.

Астрологи также раскрыли другой способ загадывания желания. Для этого накануне ставят стакан с чистой водой на подоконник, чтобы жидкость могла набрать силы лунных лучей. Утром нужно взять стакан в руки, выпить воду и подумать о загаданном желании.

Специалисты уверяют, что подобные редкие явления в небе оказывают самое мощное воздействие на все живое на Земле. Увеличивается кровоточивость ран, хронические заболевания и душевные расстройства могут обостриться.

Ранее мы рассказывали о том, что Украину накрывало редкое небесное явление. Как известно, украинцы могли стать свидетелями метеоритного дождя Лириды, который находился в активной фазе в конце апреля.

По словам экспертов, звездопад Лириды, который был в разгаре, характерный едва ли не самыми крупными вспышками в небе, и едва ли не самым длинным следом, после сгоревших в атмосфере метеоритов.

Первый пик звездопада пришелся на ночь с 21 на 22 апреля, второй - с 22 на 23 апреля.

Астрологи же призывают с пользой использовать эти уникальные события и не забыть загадать желание, поскольку звездопады могут провоцировать положительные перемены.

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