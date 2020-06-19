Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым кольцеобразное солнечное затмение 21 июня сулит удачу

Хоть многие астрологи и предупреждают об опасностях, которые стоят за затмением, но Глоба уверяет - четверым представителям Зодиакального круга опасаться не стоит.

Лев

21 июня станет особенным днем Львов. Вы почувствуете прилив энергии, который не иссякнет до конца этого дня. Глоба уверен, что это позволит вам укрепить свою позицию на работе, но советует положиться исключительно на себя. Работа в команде лишь навредит будущему Львов.

Bесы

Солнечное затмение также значительно скажется на жизни представителей этого знака Зодиака. Любое ваше желание или стремление будет обречено на успех. Глоба предупреждает, что лишь самым активным будет сопутствовать удача, так что не упустите предоставленный шанс.



Стрелец



Для вас Глоба пророчит максимально удачный день 21 июня, который в итоге повлияет на вашу дальнейшую судьбу. Стрельцы будут располагать к себе окружающих, что и станет залогом успеха в работе и личной жизни.

С этого дня у вас начнется новая жизнь, которая будет полна интересных событий и встреч.



Bодолей

На представителей этого знака Зодиака ждет максимально благоприятный период. Вселенная сделает все для того, чтобы вы значительно улучшили свою жизнь. Глоба считает, что вам необходимо отбросить в сторону все сомнения и активно действовать во всех сферах жизни. В итого вы окажетесь на высоте, а ваш кошелек значительно увеличится в размерах.

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