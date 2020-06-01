Стало известно, когда будет самое неблагоприятное время в первом месяце лета

Об этом пишет РБК.

Как известно, с 5 по 21 июня украинцев ожидает так называемый "коридор затмений".

Астрологи называют это самым неблагоприятным временем в году. 5 июня — неполное лунное в Стрельце, 21 июня — кольцевое солнечное в Раке, и, по словам экспертов, эти затмения очень опасны и предугадать их трудно.

Украинцев предупреждают, что в период коридора затмений необдуманные поступки и слова могут принести в два раза больше проблем. Но в этот период можно проанализировать свои действия и изучить другие сферы жизни.

В этом промежутке астрологи не рекомендуют выяснять любовные отношения, поскольку из-за затмений людям сложно будет найти компромисс.

Также в это время стоит избавиться от всех ненужных вещей, которые могут хранить в доме негативные эмоции и воспоминания. Что касается крупных финансовых сделок, то от них лучше на время отказаться, иначе можно серьезно пострадать.

С проблемами могут столкнуться и метеозависимые украинцы, которые вспомнят о "старых болячках". В эти дни следует следить за своим самочувствием и не перетруждаться.

Также ранее мы называли три знака зодиака, которым неслыханно повезет в июне. По прогнозу Павла Глобы, первый месяц лета принесет тельцам, львам и скорпионам "материальную компенсацию".

Звезды будут сопутствовать тем тельцам. Если все сделать правильно, то деньги польются рекой. При этом, как рассказывает Глоба, пока Тельцы уверенно шагают к продвижению по службе, за их спиной плетутся интриги. Им нужно проявить бдительность и осторожность по отношению к коллегам.

У дев в июне появится излишек денег, которые можно пустить на новый гардероб, ремонт или развлечения. Но во всем нужно быть сосредоточенным, чтобы избежать авантюр.

У скорпионов в июне появятся новые проекты, которые могут принести им прибыль. Главное условие - работа в команде. Астролог Павел Глоба утверждает, что нужно доверять коллегам и тогда эти люди обречены на успех.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.

Также Politeka писала, что названы знаки Зодиака, у которых улучшится жизнь в 2020 году.