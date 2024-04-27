Лікар Євген Комаровський пояснив, що у часи війни українці повинні перестати соромитися звертатися до психолога, адже ця затяжна ситуація, вочевидь, породжує стрес і депресію.

Про це він розповів у програмі «Різні люди».

«Ми були у психологічному аспекті завжди трохи у відриві від сучасної цивілізації, м'яко кажучи. У нас же є загалом страшна стигма у зверненні за психіатричною допомогою. Якщо, не дай Боже, сусіди дізнаються, що ти пішов до психіатра чи психолога, на тебе ж показуватимуть пальцями. Тому той факт, що ми лікувалися горілкою та кумом чи кумою, це ж не говорить про те, що у нас було мало депресії, панічних розладів, психозів тощо», - пояснює Євген Комаровський.

Принагідно він зазначає, що в Україні понад 50% сімей не витримують випробування першим роком життя дитини, зрозуміло, виникають проблеми, і ось люди не звертаються за допомогою психолога, що було б цивілізовано, вони використовують старі-добрі методи, які, звичайно ж, не допомагають.

А щодо депресії через війну, пояснює доктор, то тут грає роль не чергове бомбардування або відключення світла, а фактор часу. За його словами, тут йдеться про відсутність горизонту планування, адже людині важливо знати своє життя хоча б на кілька тижнів уперед, знати, де вона проведе літню відпустку, а не сподіватися, що доживе до Великодня.

«Відсутність горизонту планування протягом більше 2 років, звичайно, призводить до того, що у людей наростають депресивні розлади і решта, пов'язане з постійними стресами, поза сумнівом. І насправді тут потрібна дуже серйозна взаємодопомога, дуже серйозна психологічна допомога, і, знову-таки, тут потрібна специфічна державна політика», - стверджує Євген Комаровський.

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