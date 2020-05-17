Человечество ждет опасный период, который принесет катастрофы

Как передает Politeka.net, предупреждение сделала ведический астролог Анна Атменеева на своей страничке в Facebook.

Причиной таких изменение она называет ретроградный Юпитер.

"С глобальной точки зрения - финансовые скандалы, банкротства, природные катастрофы, экстра расходы, самоуверенность, болезни - рост опухолей, диабет, проблемы с печенью", - сообщила она.

В то же время, специалист уверяет, что не все так плохо.

"Ретро Юпитер дает мистическую силу и возможность закончить дела, о которых человек в нормальном состоянии даже бы не подумал. Самая главное его качество - это расширение, что дает возможности расширить свои мысли, тело или принципы", - пишет астролог.

По ее словам, любое сложное время дает развитие.

"В триаде ретропланет и затмений можно много получить, если правильно распределять энергию. А также Ваша карма и свободная воля дает свои нюансы", - отметила астролог.

Ранее мы сообщали, что астролог Павел Глоба предсказал трем знакам Зодиака денежное везение в июне.

По его словам, среди счастливчиков оказались Тельцы, Девы и Скорпионы.

Специалист уверен, что вы найдете новый источник дохода в мае, но не стоит забывать и о делах семейных. Июнь даст вам возможность проявить себя сполна, что и станет залогом вашего дальнейшего успеха. Оставайтесь концентрированным на работе, но также полноценно проводите время с родными.

Напомним, что названы знаки Зодиака, которые приумножат свое богатство в 2020 году.

Как сообщала Politeka, названы три знака Зодиака, которых ждут проблемы с деньгами в 2020 году.











