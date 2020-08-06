Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в августе повезет в любви

Всего специалист выделил четырех счастливчиков.

Овен

Представителей этого знака Зодиака ждет насыщенный конец лета. Глоба обещает вам незабываемые романтические встречи. Август станет идеальным периодом для того, чтобы построить новые отношения, но в то же время Глоба предупреждает, что этот месяц положить лишь их начало - серьезные отношения Овнам стоит ждать в октябре.

Tелец

Рожденным под этим знаком Зодиака Глоба предсказывает не менее захватывающий этап жизни. Несмотря на стеснительность, Тельцы уже в августе смогут рассчитывать на романтическое знакомство и новые отношения. Вселенная будет в этом максимально сопутствовать - вы обретете недостающую смелость и решительность. Глоба советует не бояться, а действовать.



Стрелец

Еще одним счастливчиком последнего месяца лета стал Стрелец. Астролог уверяет, что вашей жизни появится человек из прошлого, с которым вас связывают теплые чувства, и все может повториться уже сейчас. По словам специалиста, не нужно ничего выдумывать, а просто идти на зов сердца. В итоге ваши шансы на будущее с этим человеком будут минимальными, но вы переживете довольно интересное любовное приключение и получите бесценный опыт.

Bодолей

В жизни рожденных под этим знаком Зодиака все кардинально изменится в августе. Вы не могли даже подумать о поиске новых отношений, но этот период расставит все по местам. Глоба уверяет, что встреча у вас будет внезапной и незабываемой, а все может закончится серьезными отношениями.

Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.

Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.