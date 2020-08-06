Астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым в августе повезет в любви
Всего специалист выделил четырех счастливчиков.
Овен
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Представителей этого знака Зодиака ждет насыщенный конец лета. Глоба обещает вам незабываемые романтические встречи. Август станет идеальным периодом для того, чтобы построить новые отношения, но в то же время Глоба предупреждает, что этот месяц положить лишь их начало - серьезные отношения Овнам стоит ждать в октябре.
Tелец
Рожденным под этим знаком Зодиака Глоба предсказывает не менее захватывающий этап жизни. Несмотря на стеснительность, Тельцы уже в августе смогут рассчитывать на романтическое знакомство и новые отношения. Вселенная будет в этом максимально сопутствовать - вы обретете недостающую смелость и решительность. Глоба советует не бояться, а действовать.
Стрелец
Еще одним счастливчиком последнего месяца лета стал Стрелец. Астролог уверяет, что вашей жизни появится человек из прошлого, с которым вас связывают теплые чувства, и все может повториться уже сейчас. По словам специалиста, не нужно ничего выдумывать, а просто идти на зов сердца. В итоге ваши шансы на будущее с этим человеком будут минимальными, но вы переживете довольно интересное любовное приключение и получите бесценный опыт.
Напомним, что август станет особенным для трех знаков Зодиака.
Как сообщала Politeka, удача отвернется от трех знаков Зодиака, кому грозят неприятности в августе.