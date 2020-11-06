Астролог Влад Росс назвал имя седьмого президента Украины

Как передает Politeka.net, свой прогноз он озвучил в Facebook-сообществе "Ісландія" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По его словам, в данном вопросе все его прогнозы были правдивы не 100 процентов.



"Я никогда не ошибался. Всех президентов Украины я предсказал. Я говорил, что Зеленский станет президентом? До этого я говорил, что Тимошенко не станет президентом. И по Порошенко тоже сбылось (предсказание - ред.)", - отметил Астролог.

По его словам, будущее Украины будет зависеть от даты проведения досрочных выборов.

"У Разумкова есть хороший шанс. Его гороскоп говорит, что рано или поздно он им (президентом - ред.) станет. В этом я не сомневаюсь", - подчеркнул астролог.

Ранее мы сообщали, что известный астролог Влад Росс прогнозирует, что через два года глава Российской Федерации будет при смерти.



По его словам, 2022 год может стать для Владимира Путина последним.

Напомним, в "Слуге народа" решились на исповедь после провала на выборах.

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