19 декабря считается подходящим праздником, когда гадание на день Святого Николая поможет исполнить желание, узнать судьбу, а девушкам — имя будущего мужа

Как и во все дни, перед рождественскими праздниками молодежь традиционно любила проводить гадание на день Святого Николая. Хоть праздник посвящен христианскому святому, но тесно связан с народными верованиями.

Согласно поверьям, именно праздник Николая Чудотворца является могущественным магическим временем, когда лучше всего проводит ритуалы, направленные на исполнение заветного желания, на суженого и дальнейшую судьбу.

Ко дню Святого Николая девушки готовились заблаговременно: выбирали лучшие наряды к предстоящим святкам, молились об удачном браке и загадывали желания, собираясь вместе в ночь с 18 на 19 декабря.

Гадание на день Святого Николая на суженого. Вечером девушки выходили на улицу и снимали левый сапог, забрасывая его за ворота. Насколько далеко он улетел от забора, настолько далеко ей предстояло уехать после свадьбы. А куда нос обувки показал, оттуда и жених явится. Если сапог указывал на дом девушки — ходить еще год в девках.

Гадание на свадьбу. Подходит для трех подружек, каждая из которых должна была взять луковицу, посадив ее либо в воду, либо в землю. Чья луковка прорастет в день Святого Николая, та и окажется замужем первой.

Гадание на день Святого Николая на судьбу. Ночью нужно подойти к окну так, чтобы хорошо видеть луну. Взять зеркальце и направить на луну так, чтобы видеть ее отражение. После нужно долго смотреть в зеркальце, и вы заметите уже не одну, а несколько лун. И вот то число месяцев, которое вы заметите, расскажет о том, насколько большая будет ваша будущая семья.

Кроме того, накануне праздника снятся вещие сны. Такое сновидение важно запомнить и перед сном загадать желание. Например, сказать «суженный-ряженный приди ко мне водицы испить» и поставить рядом с кроватью стакан воды. То, что привидится во сне в эту ночь, истолковывать лучше без сонника.

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