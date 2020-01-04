Зимой так приятно согреться кружкой ароматного горячего вина. Что такое глинтвейн и как приготовить самый популярный рождественский коктейль?

Сначала разберемся с понятиями: что значит «глинтвейн»?

Название напитка происходит от немецкого словосочетания glühender Wein, что означает «горячее вино». Со временем оно превратилось в более короткое Glühwein (глювайн). А уже в славянских языках название преобразовалось в «глинтвейн».

Глинтвейн: что это?

В классическом рецепте – это алкогольный напиток на основе красного сухого или полусухого вина, которое нагревают с пряностями. Сейчас уже есть множество рецептов на любой вкус, и даже безалкогольного глинтвейна!

Что такое глинтвейн и как его приготовить

Обычай пить подогретое вино с травами и специями появился еще в Средние века. Первое упоминание о глинтвейне появилось еще в 1420-м году, в немецком графстве Катценельнбоген. Но нельзя сказать, что только немцам пришла идея подогревать вино. В Разных странах Европы напиток очень популярен и имеет разные название: у франкофонов — vin chau, в Великобритании — mulled wine.

И хоть рецепты глинтвейна имеют свои национальные особенности, он всегда ассоциируется с уютом и праздничным настроением. Сейчас рождественские ярмарки в Чехии, Германии, Австрии и других европейских странах невозможно представить без запаха глинтвейна и нарядного вида алых стеклянных кружек.

Из чего готовят глинтвейн?

Рецепт глинтвейна обязательно включает в себя вино, красное, иногда и белое, сухое или полусухое. Иногда в напиток добавляют еще и коньяк или ром для пущей крепости. В целом же, алкоголя должно быть не меньше 7%. Сладкие и десертные вина брать не рекомендуется, как и элитные – это просто не имеет смысла. Вино, конечно, должно быть не из тетрапака, а достаточно качественное недорогое вино.

Что такое глинтвейн и как его приготовить

При нагревании в вино можно добавлять нарезанные яблоки, корицу, гвоздику, перец, бадьян, анис, кардамон, апельсин и напоследок – мед. Также можно приправить напиток шафраном, имбирем, лавровым листом, мятой или мускатным орехом.

Импровизировать с ингредиентами в глинтвейне можно до бесконечности. Вам в любом случае в результате будет гарантирован сочный букет вкуса и аромата и ощущение тепла и уюта.

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