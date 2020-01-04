Глинтвейн, наверное, самый популярный зимний напиток, который ассоциируется с праздником и домашним теплом. Важно знать, как правильно варить глинтвейн.

Мы расскажем о всех секретах приготовления этого ароматного напитка: какое вино нужно для глинтвейна, почему глинтвейн нельзя кипятить, что подают к глинтвейну и как его пьют.

Название напитка глинтвейн происходит от немецкого Glühwein, сокращение от glühender Wein, что переводится как «пылающее вино». Поэтому главный вопрос, который волнует любителей горячего напитка: какое вино лучше для глинтвейна.

По расхожему заблуждению, для глинтвейна подойдет любое вино. Это не так, важно не уйти в крайности. Не подойдет как дешевое второсортное питье, которое трудно и вином назвать, так и элитные сорта вин.

Лучшим выбором вина для глинтвейна будет недорогое, но качественное сухое вино с легким вкусом, немного терпкое, с невыраженным ароматом. На бутылки с надписью «полусладкое» лучше вообще не смотреть: в экономсегменте это просто разведенный водой порошок с сахаром. Готовить глинтвейн из элитного вина – дурной тон, такой напиток сам по себе обладает богатым букетом и не нужно «портить» его добавлением специй.

Как правильно варить глинтвейн: вино для глинтвейна

Итак, вино для глинтвейна должно быть сухое или полусухое, недорогое, известного бренда, не менее 7 % содержания алкоголя, молодое, без ярко выраженных нот в аромате. Обычно используют столовые вина с содержанием спирта 9-14 %. Для недорогого вина действует правило: чем моложе, тем вкуснее.

Что касается того, выбирать красное или бело вино для глинтвейна, то это дело вкуса. Классический рецепт предполагает использование красного вина, в котором содержится много танинов. Вкус получается густой, терпкий, вяжущий. Но есть и любители глинтвейна на основе белого вина, у него вкус более легкий и свежий.

Как правильно варить глинтвейн?

Для приготовления глинтвейна есть одно непреложное правило. При нагревании вино ни в коем случае нельзя доводить до кипения. Иначе алкоголь из вина попросту улетучится, вкус будет испорчен, а эфирные масла потеряют свою целебную силу.

Как правильно варить глинтвейн: почему нельзя кипятить

Поэтому в вино нужно добавить специи и фрукты по вкусу, поставить на огонь и нагревать до температуры не выше 70-80 градусов. Затем обязательно дать напитку настояться не менее 15 минут, под плотно закрытой крышкой.

Перед подачей напиток можно процедить, чтобы избавиться от мелкой взвеси. Подают глинтвейн в кружках или специальных бокалах с ручками. Пить нужно сразу же после приготовления, пока напиток обжигающе горячий.

Что подают к глинтвейну?

Глинтвейн и сам по себе самодостаточен. Им приятно согреться на рождественской ярмарке или дома после прогулки. К глинтвейну можно подать печенье или пирог. А из несладкого – сосиски или мясо, приготовленное на гриле.

Источник: Politeka