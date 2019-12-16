Президент России Владимир Путин может решиться на военную эскалацию в Украине после встречи с украинским коллегой в Париже

Как сообщает Politeka, об этом в программе Politeka On-line рассказал политический эксперт Алексей Арестович (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Проклятые украинские военные разносят детский садик". В городах Юга Украины поднимается народное возмущение к кровавому преступлению. Или химическому оружию. Или к другим прецедентам, где будет много жертв среди гражданских. Эти протесты "жестоко подавляются" полицией. Бедные жители вынуждены вооружаться и вот звучит первый выстрел в сторону полицейских. Те открывают ответный огонь и по принципу эскалации, в это все втягивают добровольцев», - отметил он.

Также Арестович рассказал, что россияне могут «могут нагнать 500 бабушек, и потом кинуть в эту толпу гранату».

«Наши спецслужбы знают о подобных сценариях и постоянно их отрабатывают. Посмотрим, в какой форме», - подчеркнул он.

В то же время эксперт уточнил, что Путин и Кремль «будут стараться играть, используя надежные ходы. С другой стороны - достигать какой-то внезапности. Но это будет не просто».

«Ну и что мы еще точно можем сказать - без подключения ВС России не обойдется. То, что пойдет из Крыма, за самооборону полуострова уже не выдашь. Там чисто ВС РФ. Сначала восстание - потом войска. В плане оказания интернациональной помощи. Но это не единственный вариант. Есть еще дипломатический, мирный, экономический варианта раскачивания ситуации. Но вероятность новой военной эскалации - она увеличилась после встречи в Париже», - рассказал он.

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