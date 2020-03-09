Лукашенко вспомнил обещание, которое было дано еще во времена Советского Союза

Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал странное заявление, которое может не обрадовать президента России Владимира Путина

Еще с советских времен Беларусь была ответственной за Калининградскую область (самый западный регион Российской Федерации прим.ред.), подобное отношение якобы сохраняется и сейчас.

Такое заявление Лукашенко сделал во время встречи с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым.

Александр Лукашенко также добавил, что даже называет жителей Калининградской области «нашими» людьми.

«Калининград - это наша область, мы за нее отвечали и отвечаем, прежде всего» - сказал белорусский лидер на встречи.

Он также начал утверждать, что еще в советские времена в руководстве страны часто обсуждали возможное присоединение региона к территории Белоруссии.

«Может, это и хорошо, что не присоединили, а то потом было бы как с Крымом», - высказался Лукашенко, намекая на то, что Россия в таком случае решила бы забрать область назад.

В то же самое время, Лукашенко отмечает, что подход Минска не изменился.

Соседями Калининграда оказались члены НАТО, а Беларусь в «другом коллективе». Лукашенко также подчеркнул, что не только Калининградскую область, но и Россию белорусы часто называют «нашей».

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