Национальный банк не должен заниматься спекуляцией с курсом валют, как он это делает сегодня

Как сообщает Politeka, об этом в программе Politeka On-line рассказал народный депутат Украины из фракции «Батькивщина» Сергей Тарута (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Рассуждая на тему нынешнего курса гривны и его влияния на работу аграриев, парламентарий подчеркнул, что курс национальной валюты должен соответствовать бюджетным показателям.

«То, что сейчас происходит, это абсолютная авантюра со стороны Национального банка. Они продолжают дальше вымывать средства, они продолжают дальше спекулировать на ценных бумагах…Задача Национального банка – это не спекуляция, не зарабатывание прибыли, а сегодня Национальный банк – один из самых больших налогоплательщиков в бюджет. Он не должен этого делать», - подчеркнул Тарута.

Он подчеркнул, что в связи со всем этим Украина теряет экспортеров, а именно на экспорт завязан отечественный аграрный сектор. Кроме того, страдают и другие отрасли.

«Все теряют огромные деньги», отметил нардеп.

Нардеп подчеркнул, что сегодняшняя политика Нацбанка – преступная. При этом он заметил, что она является продолжением политики бывшей главы финансового регулятора Валерии Гонтаревой.

«В результате преступной деятельности Гонтаревой из банковской системы был забран депозит на 18 млрд, более того было выведено из банковской системы около ста банков. В результате мы потеряли ликвидность в размере 430 млрд гривен. Это огромные деньги, которые влияли на экономику», - напомнил Тарута.

Он считает, что изначальным планом Гонтаревой было устройство на работу в МВФ после уничтожения украинской банковской системы.

Ранее мы писали о том, что лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий резко высказался относительно скандала с оговоркой народного депутата Сергея Таруты.

Как известно, оппоненты политика набросились на него из-за случайно сказанного слов. Сергей Тарута во время выступления в освобожденном украинском бойцами Мариуполе случайно назвал украинских военных «боевиками». Как выяснилось позже, просто оговорившись, стоя за трибуной под палящим южным солнцем. Однако появились желающие раздуть настоящий скандал из-за простой оговорки.

Андрей Билецкий отметил, что цепляться за случайно сказанное слово — нелепо. По его мнению, ситуация нагнетается искусственно.

Напомним, Билецкий высказался о скандале с Тарутой: «Мне обидно, что травят человека, который…».

Как сообщала Politeka, Тарута рассказал, что повлияет на выборы в Раду: «Люди голосуют эмоциями».

Также Politeka писала, что боец «Азова» раскрыл правду о скандале с Тарутой в Мариуполе.