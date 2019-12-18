Андрей Пальчевский остро отреагировал на очередную инициативу правительства Украины

На заседании правительства Украины 18 декабря было принято решение, что с 1 марта 2020 года пересечение границы с РФ будет осуществляться на основании загранпаспорта. Это будет касаться только граждан Украины, выезжающих из Украины на территорию РФ.

Как сообщает Politeka.net, своими мыслями на эту тему поделился известный украинский бизнесмен и телеведущий Андрей Пальчевский с Politeka on-line.

"У меня уже голова болит от таких инициатив. Я не понимаю, что они хотят показать. Если, они допустим, хотят договориться с РФ, то мы державники, нам надо решить вопрос с газом, транзитом и с получением денег - более миллиарда в нашу казну. Вот эти вот все вещи с пересечением границы для чего они нужны? Чтобы показать россиянам, что мы очень крутые ребята? Хорошо, но давайте тогда вообще к ним не будем ездить. Я за", - высказался Пальчевский.

Он также отметил, что с такими вот вещами лучше не шутить, а в самой украинской политики должно быть поменьше такого популизма.

"Понимаете в политике, особенно с таким медведем, как Россия, буквально каждое слово политиков на вес золота. Поэтому я думаю, что должно быть поменьше таких дерганых решений, как это. Люди надеялись на другое, на то, что мы восстановим авиационное сообщение. А то у нас так получается, что там мы помирились, а там нет", - утверждает украинский бизнесмен.

Напомним, Пальчевский резко высказался о выборах мэра Киева: "это бесславная должность".

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