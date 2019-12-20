События 20 декабря с масштабной ликвидацией игорного бизнеса всколыхнули всю Украину

Украинский политолог Юрий Романенко дал свою оценку происходящему, передает Politeka.net.(чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца).

По словам эксперта, президент Владимир Зеленский хочет успеть до Нового года отчитаться о проделанной работе и выполненных обещаниях, а так как соответствующий закон накануне провалили, то... глава государства нашел другой выход из ситуации.

"В один необыкновенный день в нашей необыкновенной стране мы проснулись и узнали, что идет какая-то сумасшедшая зачистка игровых автоматов и игровых салонов по всей стране... СБУ с примкнувшей к ним полицией зачищают в едином порыве от этой заразы територрию нашей суверенной... У всех немой вопрос, что это означает? Я вот думаю так: на самом деле, это ничего не означает - с точки зрения того, что что-то изменится в ближайшее время. Как у нас все работает? Есть какие-то обещания, за которыми, чаще всего, не следуют какие-то действия.... Вчера закон по этой теме провалили, и тут же идет обострение вокруг этих игровых салонов.

Ситуация развивается так: Зеленскому нужно показать какой-то результат под конец года, чтобы можно было сказать: "Мы наводим порядок..." Поэтому демонстрирует наведение такого порядка. Исчезнут ли игровые салоны после этого? Наверно, с вероятностью в 99,9%, что не исчезнут, и те люди, которые их крышевали, и дальше будут крышевать... Разве что проснется совесть, честь, ум... Но в такие чудеса я не верю", - поделился своей точкой зрения Романенко.

Ранее мы сообщали, 19 декабря, Верховная Рада отправила на доработку законопроект, который должен был легализировать игорный бизнес в Украине, о чем обещал президент в предвыборной гонке.

Зеленский выразил свое недовольство провалом голосования и объявил о срочном закрытии всех игровых залов.

"Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что ж, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", - написал в соцсети гарант.

Напомним, Зеленский нагрузил Кабмин неотложными задачами, Гончаруку придется попотеть.

Как сообщала Politeka, "Думай...те": Зеленский отомстил за проваленный закон, отдан приказ о закрытии игровых залов