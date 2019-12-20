Владимир Зеленский резко отреагировал на провал закона о легализации игорного бизнеса в Украине
В четверг, 19 декабря, Верховная Рада отправила на доработку законопроект, который должен был легализировать игорный бизнес в Украине. В первом чтении его принятие поддержали только 213 депутатов вместо необходимых 226.
Президент Украины выразил свое недовольство провалом голосования и объявил о срочном закрытии всех игровых залов.
«Вчера Верховная Рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса. Мы знаем, кто за этим стоит.
Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет?
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Что ж, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы.
Думай ... те», - написал Зеленский на своей странице в Фейсбук.
Стоит отметить, что слова президента не были пустой угрозой. Так, за ночь были закрыты 152 пункта игрального бизнеса и изъято соответствующее оборудование на общую сумму в 46 миллионов гривен. Кроме того, Кабмин запретил заниматься игорным бизнесом под видом государственных лотерей.
Отметим, что ранее правительство просило Раду ускорить рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе. В Кабмине подчеркивали, что в бюджете на 2020 год уже предусмотрено поступление средств от этой сферы бизнеса.
Ранее мы писали о том, что президент Владимир Зеленский поручил правительству и парламентскому большинству в рамках детенизации экономики разработать и до 1 декабря 2019 года принять законы о легализации в стране игорного бизнеса и добычи янтаря.
Эту новость активно обсуждают в сети, не стал ее игнорировать и депутат восьмого созыва Верховной Рады Семен Семенченко, который прокомментировал событие на своей личной странице в Facebook.
По его словам он в течение пяти лет ставил вопрос руководству СБУ и МВД — почему они крышуют нелегальную добычу янтаря, но они отвечали по-разному.
Напомним, Зеленский нагрузил Кабмин неотложными задачами, Гончаруку придется попотеть.
Как сообщала Politeka, Зеленский преподал урок Порошенко, принято судьбоносное решение.
Также Politeka писала, что Кабмин собирается легализовать азартные игры: что изменится.