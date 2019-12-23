Подготовленный контракт по транзиту российского газа через Украину нельзя назвать «зрадой»

Как сообщает Politeka, об этом в интервью Politeka-online рассказала народный депутат прошлого созыва Надежда Савченко. Комментируя новый договор между «Нафтогазом» и «Газпромом», она подчеркнула, что он не будет провальным даже если Украина действительно откажется от иска к России на 12 миллиардов долларов (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Савченко отметила, что потери Украины от отсутствия транзита газа гораздо превысили бы сумму этого иска.

Надежда Савченко

«Нет «зрады» без «перемоги» в данном случае. Если бы мы подали иск на 12 млрд и выиграли его – возьмем лучший вариант – при этом понятно, что у нас бы не было никакого контракта на транзит. Например, заблокировали бы его, возили как угодно, или Россия бы сдалась и США ввозили бы свой сжиженный газ и радовались победе…», - рассуждает экс-нардеп.

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Она отметила, что по подсчетам экспертов Украина теряет от отсутствия транзита газа 3 миллиарда долларов в год.

«5 лет…12 миллиардов…Это перекрывает. Конечно, мы могли бы получить и транзит, и 12 миллиардов, но я сомневаюсь, что нам бы аж так повезло», - добавила Савченко.

В связи с этим она отметила, что не считает подписание газового контракта неудачным шагом для нашей страны. В то же время экс-нардеп подчеркнула важность дальнейшего отстаивания интересов Украины в противостоянии с Россией.

савченко

Отметим, что ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона готова отозвать новый иск на 12 млрд долларов в Стокгольмском арбитраже к российскому «Газпрому», в случае заключения нового контракта на транзит газа.

Ранее мы писали о том, что Украина исчезнет к 2023 году, если власти примут законопроект о продаже сельскохозяйственных земель страны. Такое заявление сделала бывшая депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее мнению, что нужно подискутировать с украинскими властями по данному закону и бороться, иначе якобы «будет поздно».

Напомним, Савченко сделала предсказание и назвала год исчезновения Украины.

Как сообщала Politeka, Савченко сравнила старую Раду с новой и рассказала об имуществе депутатов.

Также Politeka писала, что Савченко нашла работу в неожиданном месте.