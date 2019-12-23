Подготовленный контракт по транзиту российского газа через Украину нельзя назвать «зрадой»

Как сообщает Politeka, об этом в интервью Politeka-online рассказала народный депутат прошлого созыва Надежда Савченко. Комментируя новый договор между «Нафтогазом» и «Газпромом», она подчеркнула, что он не будет провальным даже если Украина действительно откажется от иска к России на 12 миллиардов долларов (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

Савченко отметила, что потери Украины от отсутствия транзита газа гораздо превысили бы сумму этого иска.

«Нет «зрады» без «перемоги» в данном случае. Если бы мы подали иск на 12 млрд и выиграли его – возьмем лучший вариант – при этом понятно, что у нас бы не было никакого контракта на транзит. Например, заблокировали бы его, возили как угодно, или Россия бы сдалась и США ввозили бы свой сжиженный газ и радовались победе…», - рассуждает экс-нардеп.

Она отметила, что по подсчетам экспертов Украина теряет от отсутствия транзита газа 3 миллиарда долларов в год.

«5 лет…12 миллиардов…Это перекрывает. Конечно, мы могли бы получить и транзит, и 12 миллиардов, но я сомневаюсь, что нам бы аж так повезло», - добавила Савченко.

В связи с этим она отметила, что не считает подписание газового контракта неудачным шагом для нашей страны. В то же время экс-нардеп подчеркнула важность дальнейшего отстаивания интересов Украины в противостоянии с Россией.

Отметим, что ранее исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона готова отозвать новый иск на 12 млрд долларов в Стокгольмском арбитраже к российскому «Газпрому», в случае заключения нового контракта на транзит газа.

Ранее мы писали о том, что Украина исчезнет к 2023 году, если власти примут законопроект о продаже сельскохозяйственных земель страны. Такое заявление сделала бывшая депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее мнению, что нужно подискутировать с украинскими властями по данному закону и бороться, иначе якобы «будет поздно».



Напомним, Савченко сделала предсказание и назвала год исчезновения Украины.

Как сообщала Politeka, Савченко сравнила старую Раду с новой и рассказала об имуществе депутатов.

Также Politeka писала, что Савченко нашла работу в неожиданном месте.