Украины не будет на карте мира

Украина исчезнет к 2023 году, если власти примут законопроект о продаже сельскохозяйственных земель страны

Такое скандальное заявление сделала бывшая депутат Верховной Рады Надежда Савченко.

По ее мнению, что нужно подискутировать с украинскими властями по данному закону и бороться, иначе якобы «будет поздно».

«Если этот закон действительно пройдет, то я вам скажу, что в 2023 году такого государства, как Украина, не будет на карте мира», — считает одиозная Савченко.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла за основу законопроект о запуске рынка земли.

После долгой и бурной дискуссии депутаты приняли за основу проект закона №2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

«За» законопроект проголосовали 240 депутатов, из них 227 голосов дали нардепы от «Слуги народа» и еще 13 голосов – внефракционные депутаты.

Отметим, что принятие этого закона вызвало бурную дискуссию в Раде. Заседание проходило под крики «Ганьба», а противники данной инициативы какое-то время блокировали трибуну. Против рассмотрения законопроекта выступало большинство парламентских фракций: «Голос», «Батькивщина», «Европейская солидарность» и «Оппозиционная платформа».

Также сообщалось, что 13 ноября, ряд депутатов сорвали обсуждения законопроекта, отменяющего запрет на продажу земель. В первых рядах блокировщиков был Илья Кива.

"Мы договаривались, что выступления будут с трибуны - прокричал Разумков тем, кто блокирует Раду. - Если этих договоренностей не будут придерживаться, в дальнейшем они также не будут придерживаться и другими политическими силами. Все докладчики выступают с трибуны! Дайте выступить министру с трибуны!"

Позднее место за трибуной освободили.

Перед началом скандального заседания под стенами Верховной Рады состоялась протестная акция. В частности, сюда притащили гроб, в котором лежала мертвая окровавленная свинья. Похоронная "инсталляция" означала смерть аграрного сектора, в случае принятия закона об отмене запрета на продажу сельскохозяйственных земель.

Напомним, эксперт рассказал, каким должен быть рынок земли.

Как сообщала Politeka, политик рассказал, что не так с открытием рынка земли: «кое-чего не хватает».

Также Politeka писала, что у Зеленского готовятся снизить налоги украинцам, озвучено сроки.