Украину ждут громкие отставки в правительстве в Новом году
Такой прогноз на 2020 год дал политолог Руслан Бортник в интервью Politeka-online.
По его словам, отставка правительства вполне возможна и произойдет осенью.
"Ноябрь-декабрь - именно в этот период вероятная отставка правительства. Очевидно, что изменится и силовой блок. Скорее всего, изменения затронут всех должностей силового блока, кроме руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и, возможно, Министра внутренних дел Арсена Авакова", - считает политолог.
Также он назвал должностных лиц, которые имеют наибольшие шансы остаться без работы в ближайшем будущем.
"Генеральный прокурор, глава СБУ, глава НАБУ, глава САП, глава ДБР - все эти фигуры имеет высокие шансы быть заменёнными", - утверждает эксперт.
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Кроме того, он прогнозирует сложны процессы в президентской фракции.
"Парламент станет сложнее для управления президентом. С одной стороны будут распространяться группы влияния внутри, а другой стороны будут новые выходы с фракции. И это приведет к тому, что уже осенью придется формировать новое большинство с "Голосом" или "Батькивщиною"", - заключил эксперт.
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