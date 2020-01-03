Украину ждут громкие отставки в правительстве в Новом году



Такой прогноз на 2020 год дал политолог Руслан Бортник в интервью Politeka-online.



По его словам, отставка правительства вполне возможна и произойдет осенью.

"Ноябрь-декабрь - именно в этот период вероятная отставка правительства. Очевидно, что изменится и силовой блок. Скорее всего, изменения затронут всех должностей силового блока, кроме руководителя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции и, возможно, Министра внутренних дел Арсена Авакова", - считает политолог.

Также он назвал должностных лиц, которые имеют наибольшие шансы остаться без работы в ближайшем будущем.



"Генеральный прокурор, глава СБУ, глава НАБУ, глава САП, глава ДБР - все эти фигуры имеет высокие шансы быть заменёнными", - утверждает эксперт.

Кроме того, он прогнозирует сложны процессы в президентской фракции.

"Парламент станет сложнее для управления президентом. С одной стороны будут распространяться группы влияния внутри, а другой стороны будут новые выходы с фракции. И это приведет к тому, что уже осенью придется формировать новое большинство с "Голосом" или "Батькивщиною"", - заключил эксперт.





Напомним, Зеленский ошеломил заявлением на глазах у миллионов людей: такого Путин не ожидал.

Как сообщала Politeka, скандал с Зеленским и Трампом разгорается с новой силой: счет идет на часы.

Также Politeka писала, что Зеленский поразил поступком перед встречей с Трампом.