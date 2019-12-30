Романенко открыл горькую правду о действиях Кабмина и будущем Украины на 2020 год

Президенту Украины Владимиру Зеленскому и украинцам придется пережить очень сложный 2020 год

Как сообщают Politeka.net, такое мнение высказал политолог и журналист Юрий Романенко для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Эксперт озвучил мнение, что 2020 год будет очень сложным для Украины и Владимира Зеленского.

"Потому что все процессы протекают на фоне экономической ситуации. Например в металургии ухудшилась ситуация, а металургия - это 20% нашей прибыли в экономике. Падение промышленности произошло. То есть есть такие грозные сигналы. Понятно, что все это произошло не из-за Зеленского, это все связано с предшественниками, ведь экономика живет в длинных циклах", - отметил Романенко.

Кроме того, политолог заметил, что Украина находится в разбалансированном состоянии и трудно что-то изменить в том положении, в котором страна сейчас находится.

"Поэтому можно сделать вид, что мы делаем, что-то очень серьезное, что сюда пойдут инвестиции. Но нет никаких достижений", - рассказал Романенко.

По его мнению, сейчас практически ничего нельзя изменить, ведь власть в нашей стране даже не хочет увидеть и признать проблемы, которые есть в Украине.

"А признание проблемы в психологии - это уже решение половины проблемы. Так вот, мы должны начать называть вещи своими именами. Войну на востоке Украины мы дефакто проиграли. В экономике полная ж*па. Наши государственные институты - это полная ж*па. Решения Кабмина в 97% не выполняются. Поэтому обо всем этом необходимо говорить", - подытожил Романенко.

Также ранее сообщалось, что Юрий Романенко прокомментировал новость о том, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка обсудил с врио директора Государственного бюро расследований Ириной Венедиктовой детали расследования дел Майдана, а также поговорил о переходе в ГБР следователей и прокуроров, которые занимались этим делом.

По мнению Романенко, этот разговор выглядит смешно на фоне новостей о том, что Украина отдаст России беркутовцев, которые все это время находились под следствием.

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