Существуют разные версии о катастрофе с украинским самолетом Boeing-737

Утром 8 января украинский самолет Boeing-737 авиакомпании "Международные авиалинии" (МАУ), на борту которого находились 168 пассажиров и 9 членов экипажа, разбился вскоре после вылета из аэропорта Тегерана (Иран)

Как сообщает Politeka.net, свое мнение касательно трагедии с украинским Боингом озвучил политический аналитик Андрей Вигиринский для Politeka on-line (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Сам самолет был довольно новым и свежим, он находился в эксплуатации всего три года. Последний технический осмотр был 6 января 2020. Поэтому нет оснований говорить о том, что это какой-то устаревший самолет или неисправный. Даже, если борту 20-25 лет его все еще пускают в рейс. Могут быть вопросы к технической неисправности самолета, но для этого необходимы комплексные обследования, которые касаются дефектов", - отметил аналитик.

Он также заметил, что сейчас могут быть вопросы к изготовителям Boeing, ведь еще в прошлом году у них были проблемы с сертификатами, которые они пытались скрыть.

Кроме того, Андрей Вигиринский прокомментировал поручение президента Украины к Генеральному прокурору. Владимир Зеленский поручил открыть уголовное производство по катастрофе самолета МАУ в Тегеране, а также проверить все украинские пассажирские самолеты.

"Я бы не был так категоричен. Если заморозить внешние или внутренние перелеты, за счет проверки всех пассажирских самолетов, то это приведет к огромным убыткам для компаний. Но я считаю, что Зеленский верно говорит о создании международной группы проверки, а также об открытие уголовного производства", - отметил аналитик.

Напомним, многие не верят в то, что причиной катастрофы является техническая неисправность и утверждают, что борт стал жертвой попадания ракеты либо теракта. Также в соцсетях сообщают, что 17 пассажиров рейса якобы были связаны с ядерными разработками.

Напомним, о крушение украинского Боинга под Тегераном, Зеленский и Порошенко оказались в ловушке.

Как сообщала Politeka, боинг с украинцами рухнул под Тегераном

Также Politeka писала, что украинский самолет со 180 пассажирами рухнул после взлета, трагедия попала на видео.