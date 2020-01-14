Украина на сегодняшний день не готова к таким вызовам

Катастрофа с Боингом показала, что правительство Украины не готово к таким серьезным вызовам

Лайнер украинской авиакомпании МАУ потерпел крушение после взлета в аэропорту Тегерана. Все пассажиры и члены экипажа погибли, через три дня правительство Ирана признало свою вину в катастрофе.

Как сообщает Politeka.net, политолог Юрий Романенко рассказал Politeka on-line, чем эта трагедия обернулась для Украины, а также какие последствия для страны имела (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Мы точно знаем, что Боинг сбили. Иран это признал, а Украина получила доказательства от Запада. На мой взгляд вся эта ситуация для Украины разворачивается не самым трагичным образом. В том плане, что Украина могла еще больше запутаться в Ближне-Восточном клубке противоречий, не будучи к этому абсолютно готовой, ведь главное, чему научил нас Боинг - это то, что наше государство находится в очень разбалансированном состоянии", - отметил политолог.

Он считает, что если бы была более серьезная ситуация, например, с внешним вторжением или же с катастрофой техногенного характера, то Украина к этому вообще не была бы готова.

"Украина на сегодняшний день не готова к таким вызовам. Ведь даже Чернобыль потребовал от СССР таких огромных ресурсов, что это было одной из причин, почему он так быстро развалился. А с Украиной будет ситуация намного хуже, ведь ресурсов меньше, центр принятия решений очень медленный", - подчеркнул Романенко.

Ко всему прочему он отметил, что самое важное, чему научила трагедия с Боингом: "Украине нужно ускорятся и начать плыть".

"Украина слишком долго и бестолково плыла и слишком много ресурсов потеряла. И трагедия с Боингом - такое сообщение за которое Украина заплатила слишком много, поэтому его нельзя игнорировать. Зеленский должен переформатировать правительство, чтобы мы быстро отвечали на такие вызовы", - резюмировал Романенко.

Напомним, Романенко пояснил, почему быстрые выводы Зеленского по Боингу не принесут ничего хорошего

Как сообщала Politeka, появились пугающие данные о крушении украинцев в Иране.

Также Politeka писала, что пассажир рухнувшего украинского Boeing успел оставить записку.