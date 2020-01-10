У суспільстві наростає обурення з приводу тривалого мовчання президента Володимира Зеленського через літак МАУ, що розбився в Ірані

Навіть після заяв Канади і США про те, що український літак був збитий іранської ракетою, на Банковій – тиша. Однак політолог Юрій Романенко вважає таку поведінку глави держави в даній ситуації виправданою.

Про це він написав у своєму блозі, передає Politeka.

«Зеленський правильно робить, що мовчить. Краще отримати максимально інформації з Ірану, щоб правильно скласти картинку. Ныж ыти в чийомусь фарватері. Особливо коли в цьому фарватері повно чужих інтересів», – підкреслив він.

В якості прикладу поспішних висновків він наводить ситуацію з Іраком, коли американські та британські спецслужби приписали Саддаму Хусейну ядерну зброю, однак після вторгнення США в 2003 році в цю країну знайти його її і не змогли.

Так само, впевнений політолог, не варто особливо довіряти і тому, що кажуть росіяни, оскільки вони – відомі «казкарі».

Тому, радить Романенко, все почуте треба сприймати через призму мотивів тих, хто озвучує ту чи іншу версію. І Зеленському для початку необхідно розібратися, що ж насправді сталося: нещасний випадок через нехлюйство іранців, катастрофа з технічних причин або все ж український літак став пішаком «у рамках великої гри на карті Близького Сходу».

Щоб робити якісь серйозні заяви, потрібні факти, упевнений експерт.

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