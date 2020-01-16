Во время отбора кадров на должность премьер-министра Украины, Алексей Гончарук первым согласился, что будет техническим кандидатом

Об этом в Politeka On-line рассказал политический эксперт Алексей Арестович (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца).

«Как говорят злые языки, близкие к коридорам власти, что Гончарук сразу согласился на условие, что он будет техническим кандидатом, без своего политического голоса, веса и позиции. Остальные не соглашались. Он хотели проводить политическую позицию влияния. Реализовывать определенные диалоги, проекты и так далее», - отметил он.

Более того, Арестович также спрогнозировал катастрофу, которая произойдет в правительстве.

«Но их (других кандидатов на пост премьера – ред.) не поставили, потому что в ОП, очевидно, думают, что знают лучше любого кандидата в премьеры, как надо управлять страной. А вот то, чего они не знают, почему с ними не хотят работать премьеры, или хотят работать премьеры типа Юлии Владимировны или Арсена Борисовича - это будет главным открытием катастрофы этого правительства, когда бы она не случилась», - уточнил он.

Список требований, утверждает Арестович, такой большой, что соответствовать ему могут только такие, как нынешний премьер-министр.

«Любой человек с более серьезной политической позицией представляет для них угрозу. Он их не устраивает. А значит, даже если и есть кадровая скамейка, она резко сокращается. И людей оттуда отрезаются по требованию политической лояльности», - подчеркнул он.

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