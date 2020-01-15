Глава украинского правительства Украины Алексей Гончарук заявил, что Кабинет министров принял решение для разрешения диапазона для мобильной связи

Теперь, по его словам, украинцы смогут пользоваться интернетом даже во время полета в самолете.

Об этом сообщает Politeka cо ссылкой на пресс-службу КМУ.

Премьер также заверил, что это – «важный шаг к появлению качественного интернета в маленьких деревнях и отдаленных регионах».

Такое заявление не осталось без внимание известного украинского эксперта по международной и внутренней политике Украинского института будущего, политолога Юрия Романенко.

«В Украине можно будет пользоваться интернетом во время авиаперелетов, – Гончарук. Ну да, мы ж им так успешно пользуемся во время поездок в авто и поездах. Такое покрытие мощное. Наконец-то и во время авиаперелетов!», – поиронизировал он, намекая на реальное качество покрытия интернетом по стране.

Ранее мы писали, что что 2020 год будет очень сложным для Украины и Владимира Зеленского. Такой прогноз озвучил Юрий Романенко.

«Потому что все процессы протекают на фоне экономической ситуации. Например, в металургии ухудшилась ситуация, а металургия - это 20% нашей прибыли в экономике. Падение промышленности произошло. То есть есть такие грозные сигналы. Понятно, что все это произошло не из-за Зеленского, это все связано с предшественниками, ведь экономика живет в длинных циклах», - отметил политолог.

По его мнению, сейчас практически ничего нельзя изменить, ведь власть в нашей стране даже не хочет увидеть и признать проблемы, которые есть в Украине.

Напомним, Романенко разнес «голую правду» Порошенко, скандал со слежкой получил продолжение.

Как сообщала Politeka, Романенко разнес в пух и прах "гениальные реформы" Гончарука.

Также Politeka писала, что Романенко разнес Вакарчука за корпоратив в Минске: "Славик - полное...".