Вечером, 15 января, состоится совместное заседание членов правительства и фракции “Слуга народа”, на котором будет подниматься вопрос резкого роста зарплат чиновников
Заседание может перерасти в “порку” министров, сообщает Politeka.net со ссылкой на телеграм-канал PavlovskyNews
Министры правительства Алексея Гончарука придумали, как отбиваться от нападок за высокие премии. Премьер считает, что госслужащие должны получать высокую зарплату, чтобы у них не появился соблазн злоупотреблять властью и брать взятки.
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Схожую линию защиты выработал и министр экономики Тимофей Милованов. Он заступился за себя и своих помощников: «у них есть семьи, у них есть дети, у них есть рынок». При этом Милованов придумал способ, как угодить не только министрам, но и простым украинцам - необходимо не снижать зарплаты топ-чиновникам, а в десятки раз повышать всем остальным. Впрочем, кто заплатит за такую щедрость, министр не уточнил.
Министр культуры Владимир Бородянский также отбивался от критики за 2 млн грн, которые получил он и его помощники в декабре. Он заявил, что на госслужбу следует привлекать «лучших», что подразумевает высокие зарплаты.
“Однако решающий раунд по защите своих денег у министров состоится сегодня вечером. В 19:00 у них начнется встреча с фракцией «Слуга народа», часть которой будет добиваться увольнения топ-чиновников”, - говорится в сообщении телеграм-канала.
Ранее Politeka также сообщала, что зарплаты, которым можно только позавидовать, как оказалось, получают не только народные депутаты Верховной Рады, но и их помощники. Некоторые из них получили десятки тысяч гривен, а некоторые – больше 100 тысяч.
Напомним, украинцам повысят зарплаты в 2020 году: кто и сколько будет получать.
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