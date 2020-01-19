Экономист Александр Охрименко прокоментировал для Politeka.online переговоры президента Украины и канцлера Германии относительно ГТС

Экономист прокомментировал слова немецкого канцлера Ангелы Меркель о том, что вслед за подписанием договора с РФ на транзит газа в Европу, Украина должна заняться модернизацией своей газотранспортной системы (ГТС).

Эксперт напомнил, что для модернизации ГТС нужны большие инвестиции. Для их привлечения можно вернуться к идее создания консорциума Украины, РФ, стран Евросоюза и США.

Деньги под проект найти также не проблема. Но есть одно важное условие. “Если создавать этот консорциум, нужно сделать так, чтобы он покупал газ у России на границе Украины с Россией. Тогда это сработает. Тогда и труба нужна будет, будет и загрузка и реконструкция”, - полагает экономист. Только при соблюдении этих условий ГТС Украины может быть рентабельной.

При этом эксперт считает, что создание консорциума лишь усилит геополитическое влияние Украины, а не ослабит его. В таком случае Украине придется иметь дело с ЕС и США, а не с Россией. “В этой ситуации Россия проиграет однозначно. Ей сложно конкурировать с такими монстрами. Она пойдет на уступки, однозначно”, - резюмирует Охрименко.

Напомним, что дата запуска газопровода «Северный поток-2», который призван сократить транзит через Украину, остается неизвестной – в РФ ее не называют из-за санкций США в отношении государства. Как известно, швейцарская газосервисная компания Allseas отказалась продолжать строительство газопровода из-за санкций.

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