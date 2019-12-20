Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов по газовому арбитражу

Как сообщает Reuters со ссылкой на близкий к переговорам источник, такое предложение прозвучало в ходе обсуждения нового газового контракта между «Нафтогазом» и «Газпромом». Речь идет о сумме, которую обязал выплатить российскую газовую компанию европейский арбитраж, при этом Москва ранее упорно игнорировала это обязательство.

При этом сами стороны переговоров пока не дают комментариев по этой договоренности.

Кроме того, газовые переговоры с Украиной прокомментировал президент России Владимир Путин. Он заявил, что Москва стремится к заключению соглашения, при этом назвав одно условие:

«Мы будем стремиться к этому, но они (условия соглашения) должны быть взаимоприемлемыми, без создания обеим сторонам рисков».

20 декабря в Минске проходит обсуждение условий нового газового контракта между Украиной и Россией. В нем также принимают участие представители Еврокомиссии.

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Об этом по итогам переговоров в Берлине сообщил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович.

Он не стал уточнять, о каких именно договоренностях идет речь, однако отметил, что переговоры были очень интенсивными. Шевчович также добавил, что соглашение достигнуто по всем элементам, а окончательно оно будет одобрено уже 20 декабря.

В свою очередь, министр энергетики России Александр Новак рассказал о том, что Украина, Европейская комиссия и РФ подготовили проект соглашения по газу, который должен быть доработан в ближайшее время.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель также прокомментировал результаты переговоров.

«Мы очень качественно поработали над протоколом решения, который приближает нас к подписанию финальных договоров. И действительно на этом этапе, который мы готовы представить на согласование нашим столицам, то есть мы должны согласовать эти позиции… В ближайшее время, я уверен, мы достигнем позитивных результатов для всех сторон», - заявил он.

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