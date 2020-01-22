Александр Заребин рассказал, почему Алексея Гончарука и министров Украины не устраивают их зарплаты

Как передает Politeka.net, политический аналитик, первый заместитель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (2015-2017) Александр Харебин рассказал, что думает по поводу зарплат министров, топ-менеджеров и наблюдательных советов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Зарплаты министра, замминистра и главы госкорпорации – это немножко разные вещи. Министр и его заместители являются политическими фигурами, и они идут не зарабатывать, а выполнять программу партии. Политик, идущий на должность министра, должен понимать масштаб своих потребностей, удовлетворяет ли его уровень жизни и зарплаты, который зарплата министра не обеспечат, потому что переход их бизнеса в политику – крайне сложная процедура», – уверен Харебин.

Он утверждает, что украинские зарплаты мешают заполучить квалифицированных политиков на руководящие должности. Люди привыкли получать в час большие деньги, рыночные зарплаты.

«Министр должен либо оплачиваться по рыночным корпоративным ставкам, либо туда должны идти альтруисты, которые готовы посвятить год-два-три служению родине», – отметил политический аналитик.

Харебин добавил, что пока мы не разберемся со служением государству, ответственностью, в нашем обществе будут шатания.

«Выходцы Гончарука после революции достоинства привыкли получать достаточно высокие заработные платы через грантовые организации, основанные европейскими или американскими институциями. Размер этих выплат составлят 2-5 тысяч долларов, у кого-то евро за их работу по консалтингу, за сопровождение законопроектов. Это смешные деньги для грантополучателей», – заметил Харебин.

Он также добавил, что они платили налоги, будучи фопами, то есть минимальные.

«Волею судеб, после того, как Владимир Зеленский выбрал Гончарука премьер-министром, вся это грантополучательская тусовка из маленьких кабинетиков перешли в кабинет министров. Их зарплаты были выше, чем в любом секторе экономики, потому что люди такой квалификации, когда стали министрами, не получали тех денег, которые они получали в грантовых организациях. И тем более, не заслуживают тех денег, которые они себе выписали», – рассказывает Александр Харебин.

Напомним, Гончарук после оскорблений перешел к шантажу Зеленского.

Как сообщала Politeka, Зеленский ищет нового премьера: названы два претендента на место Гончарука.

Также Politeka писала, что Гончарук обвел украинцев вокруг пальца, отставки не будет.