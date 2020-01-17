В «Слуге народа» рассказали о предстоящих консультациях Владимира Зеленского по кандидатуре нового премьер-министра

Как известно, 17 января премьер-министр написал заявление об отставке после скандала со сливом в сеть записи своего разговора, в котором он обсуждает украинского президента. Пока президент не подписал заявление, поэтому судьба Гончарука остается неизвестной.

В то же время, если президент и Верховная Рада все же решат попрощаться с нынешним премьером, им нужно будет в кратчайшие сроки найти ему замену.

В «Слуге народа» сообщили о том, что уже в ближайшие выходные президент планирует провести консультации по кандидатуре нового главы Кабмина и состава правительства. При этом отмечается, что Гончарук сможет сохранить свой пост еще как минимум на месяц-полтора.

«Среди наиболее вероятных преемников его могут быть Юлия Кузнецов и Олег Устенко, потому что руководителем правительства есть смысл назначать человека, который а) имеет опыт работы на госслужбе и понимание того, как работает государственный аппарат; б) является специалистом по экономике и умелым администратором; в) не будет вызывать ни у депутатов, ни у общества, ни у наших международных партнеров лишних вопросов вроде "а кто это?», - рассказал эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко в комментарии Styler.

Эксперт отметил, что новому премьеру предстоит представить собственную стратегическую программу развития Украины, уточнив, за счет чего оно будет происходить. Кроме того, новый глава Кабмина должен будет «ликвидировать негативные последствия работы бешеного принтера в турборежиме».

Напомним, что ранее Алексей Гончарук решил покинуть должность премьер-министра Украины.

Эту информацию глава Кабмина подтвердил в своем личном Facebook.

По его словам, он решил написать заявление, чтобы "убрать любые сомнения об уважении к президенту".

Ранее мы сообщали, что в социальные сети слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

Напомним, Гончарук подал в отставку: текст судьбоносного заявления.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о последствиях отставки Гончарука: "Зеленскому конец".

Также Politeka писала, что украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование по Гончаруку, появилась петиция.