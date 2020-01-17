Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил шантажировать президента Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, такое допущение сделал кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире телеканала «112 Украина». (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, у Владимира Зеленского накопилось достаточно большое количество вопросов в сфере социально-экономической политики к нынешнему составу Кабинета министров.

И поэтому Алексей Гончарук в сложившейся ситуации решил поднять ставки.

"Именно так можно расценивать заявление об отставке, которое глава правительства написал на имя президента", - отметил он.

Популярные статьи сейчас

Зеленский дал Авакову две недели: стало известно о срочном совещании, «требую, чтобы…»

Главное за ночь: решение по Донбассу, жесткое требование к Зеленскому и отставка в Кабмине

Бывший муж Собчак слил в сеть неприличную переписку с няней их сына: «Всю ночь с…»

Пугачева перешла все границы и забрала у любовника самое сокровенное: "А мне плевать..."
Показать еще

зеленский, гончарук

Кроме того, эксперт считает такие действия Гончарука шантажом.

"Не исключено, что Гончарук решил банально шантажировать Зеленского. Он прекрасно понимает, что рано или поздно придется уйти в отставку, и принимает решение сыграть на опережение, и перейти в наступление. Премьер-министр заставляет президента публично реагировать на это. Впрочем, как показывает практика, на Зеленского такого рода шантаж не действует", - заявил он.

Ранее украинский телеведущий, бизнесмен и политический эксперт опубликовал новое видеообращение, в котором прокомментировал новость о том, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

«Свершилось! Алеша наш, киндерсюрприз нашей экономики, который, как он сам признался, профан в экономике, написал заявление под давлением общественного мнения», - заявил он.

алексей гончарук

При этом ведущий обратил внимание, что глава Кабмина не единственный, кому стоило бы задуматься об увольнении. Среди других кандидатов «на выход» Пальчевский упомянул министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который выписал себе миллионную премию.

Напомним, ранее слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное  понимание экономических процессов".

Напомним, Гончарук подал в отставку: текст судьбоносного заявления.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о последствиях отставки Гончарука: "Зеленскому конец".

Также Politeka писала, что украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование по Гончаруку, появилась петиция.