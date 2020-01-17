Премьер-министр Украины Алексей Гончарук решил шантажировать президента Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, такое допущение сделал кандидат политических наук Алексей Якубин в эфире телеканала «112 Украина». (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

По его словам, у Владимира Зеленского накопилось достаточно большое количество вопросов в сфере социально-экономической политики к нынешнему составу Кабинета министров.

И поэтому Алексей Гончарук в сложившейся ситуации решил поднять ставки.

"Именно так можно расценивать заявление об отставке, которое глава правительства написал на имя президента", - отметил он.

Кроме того, эксперт считает такие действия Гончарука шантажом.

"Не исключено, что Гончарук решил банально шантажировать Зеленского. Он прекрасно понимает, что рано или поздно придется уйти в отставку, и принимает решение сыграть на опережение, и перейти в наступление. Премьер-министр заставляет президента публично реагировать на это. Впрочем, как показывает практика, на Зеленского такого рода шантаж не действует", - заявил он.





Ранее украинский телеведущий, бизнесмен и политический эксперт опубликовал новое видеообращение, в котором прокомментировал новость о том, что Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

«Свершилось! Алеша наш, киндерсюрприз нашей экономики, который, как он сам признался, профан в экономике, написал заявление под давлением общественного мнения», - заявил он.

При этом ведущий обратил внимание, что глава Кабмина не единственный, кому стоило бы задуматься об увольнении. Среди других кандидатов «на выход» Пальчевский упомянул министра культуры, молодежи и спорта Владимира Бородянского, который выписал себе миллионную премию.

Напомним, ранее слили записи разговоров премьер-министра Украины Алексея Гончарука с топ-чиновниками, во время которых он признал, что плохо разбирается в экономике.

Более того, глава Кабмина завуалированно назвал президента Владимира Зеленского "недалеким", поскольку у него "примитивное понимание экономических процессов".

Напомним, Гончарук подал в отставку: текст судьбоносного заявления.

Как сообщала Politeka, Арестович рассказал о последствиях отставки Гончарука: "Зеленскому конец".

Также Politeka писала, что украинцы выдвинули Зеленскому жесткое требование по Гончаруку, появилась петиция.