Андрей Новак раскрыл свою позицию в отношении поездки Владимира Зеленского в Израиль

Об этом он рассказал Politeka.net в интервью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

«Поскольку Украина сейчас страдает от российской агрессии, сейчас должно быть игнорирование всех событий, на которых присутствует глава государства-агрессора. Я считаю, что такой должна быть позиция, потому что если президент Украины приезжает на те же форумы, где есть президент страны-агрессора, это означает, что все нормально. Живем как живем, ничего не происходит, не гибнут наши люди и т.д. Со своей точки зрения, я считаю, что это является неправильным», – говорит Новак.

Он добавил, что возможно именно поэтому президент решил отдать места и не ехать на форум и не принимать участие в этой части мероприятия.

«Я не думаю, что украинская делегация сделала так же, здесь нет причин раздувать какие-то информационные волны», – отметил он.

После чего журналист напомнил, что в прошлом году осенью к нам приезжала израильская делегация.

Новак считает, что ценность наших взаимоотношений между Украиной и Израилем – это опыт как при слишком маленьких ресурсах страна достигла очень высокого уровня жизни своих граждан.

«У нас огромные ресурсы, но уровень жизни самый низкий в Европе. Мы можем просто брать опыт государственной экономической политики и использовать опыт Израиля. Кроме того, очень большое количество украинцев сейчас в этой стране. Связи даже человеческие, очень большие с этой страной. Поэтому это все можно сочетать для пользы Украины. Я думаю, что есть очень большой резерв для того, чтобы отношения были еще крепче. В том числе торговые, в том числе, инвестиционные. Украина должна больше предлагать Израилю именно инвестиции и сотрудничество в различных сферах, начиная даже с военно-промышленной», – заявляет Андрей Новак.

Напомним, встреча Зеленского и Путина состоится, но это пока что тайна: названы место и дата.

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