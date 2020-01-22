Владимир Зеленский встретится с Владимиром Путиным во время официального визита в Израиль

Об этом пишет Politeka.net.

Как известно, глава государства Владимир Зеленский планирует взять участие в памятных мероприятиях в рамках Всемирного форума Холокоста, посвященного 75-й годовщине освобождения концлагеря Аушвиц. Официальный визит президента в Израиль состоится 23-24 января.

В пресс-службе Офиса президента добавили, что в программе визита предусмотрены переговоры президента Украины Владимира Зеленского с руководством Израиля и встреча с представителями израильских деловых кругов.

Стоит отметить, что на форуме также будет присутствовать президент страны-агрессора Владимир Путин, которому в отличии от Владимира Зеленского предоставят слово с трибуны.

Но глава государства заявил, что это для него не имеет значения.

"Лично для меня не имеет значения, буду ли я там говорить или нет. Но очень много людей, которые погибли в этой трагедии, были украинскими евреями — начиная с Бабьего Яра, где были казнены 150 000 украинских евреев. Имеющаяся у нас статистическая информация свидетельствует, что каждый четвертый из евреев, погибших в Холокосте, был с Украины. Поэтому, я думаю, что справедливо было бы, чтобы президент Украины выступил там с речью. Но я знаю, что у израильской стороны другой формат. Нас не пригласили выступать. Но в любом случае я буду присутствовать на этой церемонии", - уверенно подчеркнул Владимир Зеленский.

В сети также появилась информация о том, что в Израиле состоится встреча президентов Украины и Российской Федерации. Главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов, который дружит с пресс-секретарем лидера Кремля, утверждает, что переговоры запланированы на 23 января.

"В Израиле завтра состоится встреча президентов России и Украины. А где же еще им встречаться", - написал российский журналист в своем Telegram-канале.

Ранее мы рассказывали о том, что у Владимира Путина выдвинули Владимиру Зеленскому дерзкий ультиматум по Донбассу.

Скандальное заявление сделал политтехнолог, приближенный к "серому" кардиналу Кремля Суркову Алексей Чеснаков. Топ-соратник лидера Кремля выдвинул украинскому президенту ряд условий, выполнение которых якобы необходимо для организации новой встречи двух президентов.

"Украинской стороне сейчас нужно не тратить драгоценное время, не искать альтернативы Минску, а выполнять договоренности, достигнутые 9 декабря. После саммита в Париже прошел уже месяц. Если все будет идти такими же темпами, то к планируемому на весну следующему саммиту "нормандской четверки" украинской стороне нечего будет предъявить. Какой смысл тогда встречаться? Вся вина за перенос саммита "нормандской четверки" в этом случае будет на Киеве. Не сомневайтесь", – разразился соратник Путина угрозами в своем Facebook.

Напомним, возвращение Донбасса совсем близко, названы нюансы: «могут захватить какую-то часть территории».

Как сообщала Politeka, возвращение Донбасса: страны Евросоюза предприняли неожиданный шаг.

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