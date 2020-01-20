Андрей Пальчевский пояснил, почему российский президент Владимир Путин казался таким сговорчивым в переговорах с Владимиром Зеленским

Как сообщает Politeka, украинский телеведущий, предприниматель и политический эксперт в интервью Politeka Online рассказал о том, что заставило Зеленского верить в сговорчивость Путина (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Пальчевский прокомментировал недавнее заявление украинского президента, в котором тот сказал, что Путин воспринимает Украину, как независимое государство.

Пальчевский отметил, что эти слова Зеленского возмутили многих украинцев. Однако, по мнению эксперта существует вполне конкретная причина видимой «сговорчивости» Путина во время его предыдущих переговоров с Зеленским.

«Дело в том, что Владимир Владимирович Путин собирается быть пожизненным руководителем. Ему необходимо было снять напряженность: он же готовился не один месяц к тому, чтобы объявить себя верховным правителем России. Для этого ему надо было снять всяческое напряжение на флангах», - пояснил Пальчевский.

Он отметил, что изначально предполагал, что Путин может быть более снисходительным к Зеленскому ввиду его молодого возраста и неопытности в политике. Однако главная причина стала очевидна после событий прошлой недели в России, когда хозяин Кремля открыто заявил о желании перекроить конституцию страны.

«Путин хотел хорошо выглядеть перед тем, как он провернет трюк с уходом из президентства и превращением в верховного правителя России», - подытожил Пальчевский.

Ранее Андрей Пальчевский прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Так, на днях украинский гарант в интервью "The Times of Israel" сообщил, что по данным опроса исследовательского центра Pew Research Center за 2108 год в нашей стране самый низкий уровень антисемитизма.

Кроме того, президент сам признался, что в его жилах течет еврейская кровь и при этом его избрали президентом. Однако, по словам Зеленского, в Украине есть некий процент радикально настроенных граждан, но он слишком мал.

Андрей Пальчевский отметил, что в Украине избрание первых лиц госудаства другой нации - это не новшество. В частности, политолог упомянул имена Петра Порошенко и Владимира Гройсмана.

"Зеленский не только еврей по крови... но и открыто об этом говорит. Предыдущий президент об этом умалчивал, а остальные вообще не поднимали эту тему. Смелое заявление", - отметил Пальчевский.

Напомним, Пальчевский громко высказался о заявлении Зеленского об антисемитизме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский дал совет Зеленскому, как поступить с рынком земли.

Также Politeka писала, что Пальчевский жестко высказался об отставке Гончарука и прошелся по его Кабмину.